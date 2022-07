El James Webb revela nuevas fotos de Júpiter y son impresionantes

Entornointeligente.com /

Las primeras imágenes reveladas por el Telescopio Espacial James Webb dejaron atónito al mundo entero, sin embargo, esto apenas es el principio.

El telescopio en órbita más moderno de la NASA causó revuelo la semana pasada al revelar las primeras imágenes de calidad científica de la misión, un puñado de tomas asombrosamente detalladas del universo profundo y distante.

Ahora, el equipo detrás de su operación, publicó algunas fotos de Júpiter , destacando la capacidad del telescopio de más de 10 mil millones de dólares para estudiar objetivos mucho más cerca de casa.

Instagram content This content can also be viewed on the site it originates from.

«Combinadas con las imágenes de campo profundo publicadas el otro día, estas imágenes de Júpiter demuestran la comprensión total de lo que Webb puede observar, desde las galaxias observables más débiles y distantes hasta los planetas en nuestro propio patio cósmico que se pueden ver a simple vista desde su patio trasero real», dijo Bryan Holler, científico del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial en Baltimore que ayudó a planificar las observaciones de Júpiter, en un comunicado.

Las fotos de Júpiter fueron capturadas durante el período en el que el James Webb fue puesto en marcha, cuando los miembros del equipo de la misión estaban calibrando y examinando los cuatro instrumentos científicos del observatorio y otros sistemas. Este proceso para poner en marcha al telescopio concluyó a principios de esta semana, cuando el Webb comenzó oficialmente las operaciones científicas el martes pasado.

El James Webb , que fue lanzado el 25 de diciembre de 2021, fue diseñado para mirar profundamente en el pasado del universo, estudiando las primeras estrellas y galaxias que se formaron. Sin embargo, el observatorio infrarrojo es también una herramienta multipropósito de gran capacidad, y los astrónomos lo utilizarán para investigar una variedad de objetos y fenómenos cósmicos, incluidos algunos en nuestro propio sistema solar, como muestran las imágenes de Júpiter.

Source link

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com