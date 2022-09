El iPhone 15 abandonará definitivamente el notch para apostar por la Isla Dinámica

Entornointeligente.com /

Te puede gustar más o menos este sistema, pero está claro que la Isla Dinámica o Dynamic Island es la gran novedad de la versiones Pro del nuevo iPhone 14 . El fabricante con sede en Cupertino por fin comienza a prescindir del notch, la característica muesca en la pantalla que llevamos viendo desde el iPhone X.

Este año, tan solo las versiones Pro (iPhone Pro y iPhone Pro Max) han sido los únicos modelos en incorporar este nuevo elemento que oculta la cámara frontal en vez de apostar por la característica protuberancia de modelos anteriores. Pero el año que viene cambiarán las cosas.

Principalmente porque un nuevo informe apunta a que todas las versiones del iPhone 15 contarán con Isla Dinámica para ofrecer un diseño más acorde a los tiempos actuales.

La Isla Dinámica llegará a los próximos iPhone 15 O esto es lo que se desprende de la última publicación de Ross Young, analista especializado en producto de Apple y cuya tasa de aciertos hace que tengamos siempre muy en cuenta sus palabras ya que es uno de los principales actores dentro del sector de las filtraciones.

Yes, Dynamic Island expected on standard models on the 15. Still not expecting 120Hz/LTPO on standard models as supply chain can’t support it.

— Ross Young (@DSCCRoss) September 18, 2022 Y, como podrás comprobar en la publicación que ha realizado este analista a través de su cuenta oficial en Twitter, todos los iPhone 15 contarán con Isla Dinámica, abandonando de forma definitiva el notch en la línea de teléfonos de Apple.

Cabe destacar que en la propia publicación, Ross Young indica que » Sí, se espera Dynamic Island en los modelos estándar del 15. Todavía no se esperan 120Hz/LTPO en los modelos estándar, ya que la cadena de suministro no puede soportarlo.»

Sabíamos que el iPhone 14 Pro y Pro Max utilizan las mejores pantallas de Samsung. Exactamente es el mismo panel que monta el Samsung Galaxy Z Fold4 para garantizar la mejor experiencia de imagen ya que cuenta con las últimas tecnologías del fabricante.

Pero, como hemos indicado en varias ocasiones, Apple está muy preocupada con posibles problemas en la cadena de suministro, como ya pasó con el lanzamiento del iPhone 13 durante la pandemia del coronavirus.

Así que tiene bastante lógica que la compañía de la manzana mordida no quiera pillarse los dedos y garantizar que todos los modelos que presente el año que viene cuenten con Isla Dinámica, dejando las mejores pantallas de Samsung para sus modelos más vitaminados.

De esta manera, aunque no deja de ser un rumor por lo que habrá que esperar a la confirmación oficial del fabricante, todo apunta a que el iPhone 15 no tendrá notch en ninguna de sus versiones . ¿Vale la pena el cambio a la Isla Dinámica?

