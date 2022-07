El invitado de una boda se pasa de copas, provoca un incendio bailando, lo apaga y sigue con su show (VIDEO)

Entornointeligente.com /

Por La Vanguardia

El problema es cuando alguien se pasa de la raya y es capaz de amargar la fiesta al resto de personas presentes. Esto es lo que estuvo a punto de pasar en una boda celebrada en Estados Unidos que se ha hecho mundialmente viral por la peculiar actitud de uno de los asistentes. El vídeo ha recorrido todas las redes sociales habidas y por haber acumulando millones de visitas.

En el clip se puede ver como un hombre de mediana edad, aparentemente más contento de lo común, bailando alegremente la canción I’m too sexy de Right Said Fred acompañado de dos bengalas encendidas que desatarían el pánico del resto de invitados.

A continuación, podemos ver como nuestro protagonista se acerca pasito a pasito hacia otra invitada sin interrumpir su baile. Mientras tiene lugar un intento de perreo, el hombre no se da cuenta de que está quemando las plantas que tiene justo detrás con una de las bengalas.

awareness level: 0 drunkenness level: 98 fireproof superpowers: 100 pic.twitter.com/41ivJDYUBZ

— Warren Sharp (@SharpFootball) July 3, 2022

