El invierno se acerca

A 861 días del inicio de la contingencia en la República Bolivariana de Venezuela producto de la pandemia global de la Covid 19, en la finalización de la semana 123 de esta contingencia, y siendo el domingo 24 de julio de 2022, recuerdo en estas líneas los 239 años del Padre de la Patria Grande. Me refiero al Libertador Simón Bolívar.

Asimismo, un día como hoy se recuerdan los 199 años de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo y Día de la Armada Bolivariana. Algo de eso pude conversar ayer al mediodía en un estupendo programa en la Emisora «Voces Libertarias» en Caracas cuyo dial es 97.3 FM y que queda en la antigua Lotería de Caracas. Allí tuvimos la oportunidad de disertar sobre la comunicación social insurgente. Esto podría ser tema de una próxima entrega de esta columna.

Pero ahora quiero referirme a un tema que tenía en el tintero, pero que múltiples compromisos me tenían un tanto alejado de las teclas. Parte de ellos el reencuentro con afectos y encuentro con otros que ha sido en esta semana que culmina para mí, maravilloso.

Como fanático de las series, tanto las de Netflix como las de HBO, recuerdo cuando por intermedio de mis hermanos logré dar con la famosa serie «Juego de Tronos» o GOT que es el acrónimo en inglés de Game Of Thrones. Y el lema de una de las familias representadas en la referida serie, en este caso los Starks era: «Winter is coming…» que en perfecto español significa «Se acerca el invierno», esto porque los «caminantes blancos» que eran mucha gente muerta que bajo el encantamiento del rey de la noche, los resucitaba y formaban parte de su ejército invencible, que en la serie iban a apoderarse del mundo en ese tiempo.

Empleando un poco con esta metáfora es que quiero graficar la situación de Europa a propósito de la Operación Militar Especial que libra Rusia para desnazificar Ucrania.

Pero lo más insólito es que hasta un infante, un niño pequeño se daría cuenta que las mal llamadas sanciones o medidas coercitivas unilaterales contra Rusia en el marco de esa coyuntura sólo perjudican a ese país marginalmente, pero que éstas amenazan con destruir de forma permanente sectores esenciales completos de la industria y agricultura de Alemania y en toda Europa. Es por ello que agricultores de todo el mundo están saliendo a la calle, apoyado por taxistas y camioneros porque saben muy bien que muy pronto habrá suficientes alimentos en Europa y se vendría una hambruna de impredecibles impactos a escala mundial. Los ahorros en Europa se los está tragando la inflación que este conflicto ha generado, exacerbadas por las medidas coercitivas unilaterales impuestas a Rusia. Es inminente que en ese continente estalle un caos social. Y esto para los países en desarrollo, esta situación significa la muerte por hambre de cientos de millones de personas.

¿Y todo esto por qué? El Presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, está en lo correcto: el conflicto de Ucrania no es una guerra local o regional; todo Occidente ya está librando una guerra mundial contra Rusia a través de Ucrania para «arruinar a Rusia», como dice la señora Annalena Baerbock. Ucrania no es más que el medio para aplastar a Rusia por razones geopolíticas, como lo exigieron recientemente, de forma abierta, congresistas estadounidenses. Y luego, China, cuyo ascenso económico hay que contener a toda costa, se tiene que «desacoplar».

¿Y quién se beneficia de esta política demente que solo puede terminar en una Tercera Guerra Mundial? • Primero: la OTAN y la industria militar, que siempre necesitan nuevas guerras para mantener la maquinaria de ganancias bien engrasada y funcionando.

• Segundo, los especuladores de la City de Londres, Wall Street y de otros centros financieros, cuya especulación dispara por las nubes los precios de los alimentos y la energía, y a quienes muy poco les importa que mueran millones de personas para pagar sus enormes ganancias.

• Tercero: los maltusianos verdes, que son de la opinión de que menos personas significa que hay una huella de carbono más pequeña, y que de cualquier manera eso sería mejor para «el clima». O gente como el jefe del grupo de Davos, Klaus Schwab, que piensa que el principal problema para el clima ¡es el empeño de la gente en querer superar la pobreza!

• Y cuarto, una casta política dominante compuesta por una mezcla de estos tres primeros elementos, que ha demostrado ser absolutamente incapaz de acertar en nada, ya sea en la lucha contra la pandemia, en el apoyo a la red ferroviaria o en el suministro de trabajadores cualificados que requiere la industria.

En lugar de reflexionar sobre el hecho de que es su ideología política la razón por la que hoy en día nos enfrentamos a un colapso económico total, ya están construyendo una nueva narrativa según la cual, o bien Putin tiene la culpa de todo, o bien los círculos de derecha o populistas se están aprovechando de la crisis.

Pero en su aparentemente ilimitada arrogancia, estos santurrones engreídos defensores del «orden basado en reglas» pasan por alto que el resto del mundo no es tan estúpido, y que se dan cuenta de que de lo que se trata es de mantener un orden mundial que, en última instancia, sigue siendo colonial y que defiende los privilegios de los multimillonarios y millonarios a costa de la mayoría de la especie humana. El Primer ministro en funciones de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, ha condenado las sanciones contra Rusia, y ha señalado que su objetivo final es hacer caer al tercer mundo en el abismo y obligarlo a arrodillarse. Nuestra industria y agricultura corren el riesgo de ser destruidas irremediablemente, mientras que Rusia, China y la mayoría de los países del Sur Global, no tienen más opción que unirse y crear un nuevo sistema financiero, económico y monetario que defienda sus intereses. Este nuevo sistema ya está surgiendo, y excluye explícitamente la especulación y promueve la economía real, el crecimiento y la reducción de la pobreza mediante la inversión en el progreso científico y tecnológico.

China, y no las «democracias basadas en reglas», está respondiendo ante el hecho de que, según la ONU, 1.700 millones de personas no tienen suficiente para comer. China, junto con el Programa Mundial de Alimentos, creará una reserva mundial de emergencia humanitaria, desde la cual se movilizarán las reservas mundiales de alimentos y su distribución a través de siete centros estratégicamente situados para combatir y superar la catástrofe del hambre en el mundo con todas sus fuerzas.

Hay una manera obvia de desatar el nudo gordiano de un plumazo; el gas y el petróleo pueden volver a fluir, los fertilizantes y los pesticidas pueden volver a distribuirse, y los alimentos pueden llegar a donde se necesitan urgentemente.

Las «sanciones» contra Rusia, pero también contra todos los demás países contra los que se han impuesto durante años por motivos geopolíticos —Irán, Venezuela, Cuba, Afganistán, Siria, Yemen— ¡deben terminar de inmediato! Las sanciones, en condiciones de hambruna mundial, pandemia e hiperinflación, significan genocidio para los países en desarrollo y un suicidio para nuestra industria y nuestra agricultura.

Las sanciones no son la justa retribución de las «democracias» moralmente superiores por los crímenes de las «autocracias»; son una forma brutal de guerra contra las poblaciones respectivas de los Estados sancionados con el objetivo de hacer sus condiciones de vida tan intolerables que se levanten contra sus respectivos dirigentes y los derroquen. Pero las víctimas son siempre los pueblos, dondequiera que estén, ¡ya sea en Rusia, Afganistán, Yemen, Ucrania o Alemania!

Por lo tanto, es necesario:

• ¡Poner fin de inmediato a todas las sanciones que no cuenten con el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU!

• ¡Lograr una amplia cooperación entre todas las naciones de este mundo para un nuevo orden económico mundial justo!

• ¡Que haya cooperación, no confrontación!

• ¡Duplicar la producción de alimentos en todo el mundo!

Definitivamente, el invierno se acerca…

¡Bolívar y Chávez viven y sus luchas y la Patria que nos legaron siguen!

¡Independencia y patria socialista!

¡Viviremos y Venceremos!

