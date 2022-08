Entornointeligente.com /

Ago 09, 2022

El invierno en Europa

puede ser primavera para Putin

by Daniel Yergin and Michael Stoppard

El segundo frente se ha abierto en la batalla por Ucrania: una guerra energética en Europa. No hay misterio sobre la estrategia de Vladimir Putin para esta guerra. Lo expuso en una conferencia económica en San Petersburgo en junio: los altos precios de la energía, que traen dificultades a medida que se irradian a través de la economía europea, lo que creará agitación social, lo que significará que la gente votará con sus bolsillos doloridos. Esto, a su vez, llevará al poder a partidos populistas que, para usar su propio lenguaje, cambiarán a «las élites» en Europa.

Lo único que queda fuera de la ecuación es que Rusia, al recortar el suministro de gas a Europa, será la autora de esos altos precios y el consiguiente descalabro.

El objetivo final es llevar al poder a gobiernos en Europa que no están comprometidos con el apoyo a Ucrania y, por lo tanto, fracturar la coalición occidental. La estrategia ya está en marcha. El mes pasado, un partido de derecha se retiró de la coalición gobernante de Italia, citando «la terrible elección» que enfrentan las familias italianas «de pagar su factura de electricidad o comprar comida». Esto obligó a la dimisión del primer ministro Mario Draghi, que en junio había viajado a Kyiv para afirmar el apoyo de Italia a Ucrania.

Esta guerra energética se trata de los precios actuales, pero también de una cuenta atrás para el invierno. ¿Tendrá Europa suficiente gas para llenar sus cavernas de almacenamiento para satisfacer las elevadas necesidades de calefacción que conlleva el clima frío?

En 2021, Rusia proporcionó el 38% del consumo total de gas de la Unión Europea. Ese comercio se basó en Rusia, y antes de eso en la Unión Soviética, presentándose como un proveedor confiable de gas. Pase lo que pase políticamente, no afectaría el flujo a través del oleoducto; era «puramente negocio».

No más. Incluso antes de la guerra de Ucrania, el Kremlin estaba comenzando a reducir los suministros. Recientemente, ha estado recortando los envíos a través del oleoducto Nord Stream que se extiende directamente desde Rusia bajo el Mar Báltico durante 750 millas hasta Alemania. Antes de su apertura en 2011, fue aclamado por la Unión Europea como un «proyecto energético prioritario». Pero eso fue en otro momento.

Hoy, Rusia, invocando razones técnicas, ha reducido el flujo de Nord Stream a tan solo un 20% de los niveles normales, elevando aún más los precios. En total, al momento de escribir este artículo, Rusia ha reducido sus envíos por oleoducto a Europa en más del 70%. El resultado son precios del gas natural siete u ocho veces más altos de lo normal para los clientes europeos, o el equivalente a $380 por barril de petróleo.

Para compensar los déficits, los altos precios de Europa han estado actuando como un imán, atrayendo importaciones de gas natural licuado que normalmente irían a otras partes del mundo. Las exportaciones de GNL de EE. UU. generalmente fluyen principalmente a Asia, pero este año, alrededor de dos tercios se dirigieron a Europa.

Europa se esfuerza por asegurar nuevos suministros. Alemania está acelerando las instalaciones de importación de GNL, que nunca antes había tenido. La Unión Europea ha firmado un memorándum con Israel y Egipto para el suministro de gas desde la nueva provincia de gas del Mediterráneo Oriental. El canciller alemán Olaf Scholz viajó a Senegal para promover el desarrollo de GNL allí; y el presidente de Italia, a Mozambique, con el mismo fin. Se ha firmado una serie de contratos para suscribir nuevos desarrollos de GNL de EE. UU. Pero ninguno de estos nuevos proyectos estaría listo para este invierno, ni para el próximo. Mientras tanto, Alemania está volviendo a poner en funcionamiento plantas de carbón suspendidas, programadas para un cierre permanente, para ahorrar gas que de otro modo se destinaría a la generación eléctrica. Scholz, en un cambio radical esta semana, dijo que podría «tener sentido» continuar operando las últimas tres plantas nucleares de Alemania en lugar de cerrarlas.

Es probable que la situación empeore en los próximos meses. Rusia encontrará más razones para reducir las entregas. Incluso podría cortar el flujo por completo tanto de Nord Stream como del sistema de tuberías ucraniano que también transporta gas ruso a Europa, que sorprendentemente continúa operando a pesar de la guerra. Incluso las exportaciones rusas de GNL podrían verse interrumpidas. Un repunte económico en China, que sale de los bloqueos de Covid, o un invierno frío en Asia, establecerá una lucha más intensa con Europa por los suministros de GNL, lo que aumentará aún más los precios.

La única respuesta importante que le queda a Europa es la reducción de la demanda. La UE emitió recientemente un llamado para un recorte del 15% en el consumo de gas, pero no todos los miembros lo aceptaron, y está la cuestión de cómo se implementará. ¿La industria alemana, que ya lucha con los altos precios, hace recortes, lo que afecta el empleo? ¿O la reducción de la demanda se verá forzada por los altos precios y por lo que parece ser una recesión inminente? Mientras tanto, la angustia económica pesará cada vez más sobre la política europea.

El almacenamiento de gas natural de invierno en Europa está lleno en un 67 %. Es el relleno adicional que el Kremlin busca interrumpir. Esta guerra energética se verá afectada por algo distinto de la política. Como fue el caso del avance de Napoleón en Rusia en 1812 y la invasión de la Unión Soviética por parte de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, el resultado de esta batalla dependerá de la severidad del clima.

Y eso es algo que ni Vladimir Putin ni los líderes europeos pueden controlar. Pero hay una cosa en la que todos pueden estar de acuerdo: se acerca el invierno.

Daniel Yergin , vice chairman of S&P Global, is the author of «The New Map: Energy, Climate, and the Clash of Nations.» Michael Stoppard is chief gas strategist for S&P Global Commodities Insight

