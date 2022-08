Entornointeligente.com /

El intendente de Paysandú se fue de Alianza Nacional, sector al que «le ha costado mucho pervivir» tras la muerte de Larrañaga Publicado el 29 de agosto de 2022 Partidos políticos «Alianza Nacional era Jorge Larrañaga», dijo Nicolás Olivera, que sigue identificado con el ala wilsonista pero no está «alineado con nadie» El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, anunció este fin de semana su salida de Alianza Nacional, sector del Partido Nacional (PN) que lideró Jorge Larrañaga hasta su fallecimiento, en mayo de 2021. «Después de la partida de Jorge he tratado de hallarme dentro de un sector que quedó sin su conductor natural. Quise convencerme de que había llegado la hora de que las ideas estuvieran por encima de los hombres y nombres. Pero al poco tiempo me di cuenta [de] que el vacío era inmenso y que obstaba a un rumbo certero», escribió en una carta publicada en su cuenta de Twitter.

Al sector, que tiene entre sus referentes al senador Carlos Camy, «le ha costado mucho pervivir» tras la muerte de su histórico líder, dijo Olivera a la diaria . Según contó, hace ya meses que tenía «un rol más pasivo» en el sector, que se limitaba a «una mera formalidad», ya que no participaba en la directiva.

Sin embargo, ahora oficializó su salida y explicó que, a su entender, «Alianza Nacional era Jorge Larrañaga», en el sentido de que «se mimetizaba el movimiento con la persona, por su impronta y por su idea», y entendió que, fallecido el exministro del Interior, «había que dar un paso al costado».

«Lo que me inspiraba y me convocaba ya hoy no me convoca», dijo. Sin embargo, afirmó que seguirá identificándose con el ala wilsonista dentro del PN, que abarca a varios sectores, aunque aclaró que no está «alineado con nadie».

«Estoy muy dedicado a la gestión acá», expresó, y afirmó que haber ganado tanto en Paysandú como a nivel nacional no les da lugar «para fallar». «Voy a invertir todo mi tiempo en hacer lo que hay que hacer, hacerlo bien, y cuando estemos más sobre el momento en que haya que tomar decisiones veremos qué hacemos. Faltan dos años [para las elecciones]; para algunos es muy poco, para mí es un montón de tiempo. Terminemos de hacer lo que estamos haciendo, hagámoslo bien y después la gente te coloca donde te tiene que colocar», apuntó.

Entre los sectores que buscan darle vuelo al ala wilsonista están Por la Patria, del senador Jorge Gandini, y Mejor País, del senador Sergio Botana y el intendente Enrique Antía. Fuentes de ambos sectores consideraron a Olivera un «amigo», un «gran intendente» y un «gran blanco» con el que están permanentemente en contacto, pero afirmaron que desconocen su futuro dentro del PN, aunque lo ven «abocado» a lo departamental. Una de las fuentes consultadas indicó: «No creo que sea la clase de hombre que fuera capaz de negociar con otro sector antes de irse. Estoy seguro de que no negoció nada con nadie».

