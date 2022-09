El informe del terror y del miedo: comentan las víctimasâ¦ por Robert Alvarado @robertveraz

Entornointeligente.com /

Ese es un informe que les da voz a 24 víctimas de las fuerzas de seguridad del Estado. Humberto Prado en su presentación, manifestó: «Todos los familiares de los presos políticos deben unirse en una sola voz. Todos padecen las mismas injusticias», con Prado coincidió Franklin Caldera, padre del preso político 1er. Teniente Franklin Caldera Martínez: «los familiares debemos unirnos. Dejemos el protagonismo y seamos una sola voz». Caldera padre y veintitrés víctimas más compartieron públicamente las violaciones perpetradas en su contra o en contra de su núcleo familiar.

Prado dejó ver realidades preocupantes: «La mayoría de las víctimas demostraron estar inconformes con la actuación de las instancias del Estado venezolano». Por ello, «21 Testimonios, 24 crímenes de lesa humanidad», más que un informe, es un merecido y digno homenaje a las víctimas y sus familiares, a los ejecutados extrajudicialmente, desaparecidos, torturados, detenidos arbitrariamente, presos políticos, trabajadores de la prensa y medios de comunicación, personal de salud, grupos políticos perseguidos, a los defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, «a todos aquellos que levantan su voz para denunciar la grave situación de derechos humanos en Venezuela».

En el marco de la presentación del informe, Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno, manifestó: «Las ejecuciones extrajudiciales son un patrón sistemático y generalizado contra la población civil de Venezuela». Sobre la intempestiva muerte de su hija, el profesor Fernando Fernández precisó: «La ejecución extrajudicial que padeció Geraldine está tipificada como crimen de asesinato».

Almagro, en la presentación escrita del informe, expreso: «La justicia para los casos de crímenes de lesa humanidad en Venezuela tiene que ver esencialmente con la complementariedad del derecho internacional, en cuanto a dar solución a esos crímenes de lesa humanidad que se han cometido y que se siguen cometiendo por la dictadura en curso… En Venezuela continúan los crímenes de lesa humanidad». En este momento sigue habiendo presos políticos y torturados psicológicos y físicamente. Por eso es necesaria la justicia…».

Concordante con esa necesidad de justicia y vista la inacción del sistema de administración de justicia venezolano, hubo testimonios como este: «la esperanza de mi familia reside en la presión que hagan los organismos internacionales», dicho por Arianna Arellano, la hermana de Diego Arellano asesinado por fuerzas de seguridad del régimen, quien agregó: «mi hermano no pertenecía a ningún partido político. Mi familia y yo sabemos que no hay solamente un único culpable». Al respecto, la abogada Daniela Suárez Orellana (@_dsso), expresó: «se ha observado que en algunos casos se ha visto poca profundidad. Cuando existen más de un perpetrador, no todos son investigados».

Loredana Hernández, la hija de general Héctor Hernández Da Costa, fue enfática: «No podemos obviar esta realidad en Venezuela. Por eso hago un llamado y busco la justicia. No me cansaré hasta encontrarla (…) A mi papá le inventaron cerca de ocho delitos. Se los tumbaron todos y faltando poco para su liberación le imputaron el de conspiración (…) Los familiares deberíamos denunciar en redes sociales las irregularidades. A veces los medios no nos dan voz por miedo».

En el Resumen ejecutivo del informe ponen de manifiesto:

«Además de compartir su testimonio, las 24 víctimas entrevistadas dieron detalles sobre el proceso penal seguido en sus casos. Al respecto, refirieron los continuos diferimientos de audiencias, la falta de imparcialidad del sistema de justicia y la ausencia de juzgamiento a mandos altos de la cadena de mando. Situación que, en su conjunto, desvanece la posibilidad de obtener justicia en Venezuela.

A pesar de las características distintivas de cada una de sus historias, todas las víctimas concuerdan en una misma exigencia: justicia por las violaciones ocurridas e investigaciones genuinas contra la cadena de mando.»

En ese sentido, se espera que este informe «sea evaluado como insumo por parte de la Fiscalía de la @IntlCrimCourt para la reanudación de la investigación» relativa a la «Situación de Venezuela I», que desde abril de este año está paralizada, esa es la razón por la que se espera que la Fiscalía de la @IntlCrimCourt solicite la continuación ante la sala de cuestiones preliminares. Esta situación tiene a muchos de régimen no preocupado sino confiado, creen ellos que no le van hacer nada con: El informe.del terror y del miedo: comentan las víctimas…

Cualquier información o sugerencia por [email protected] [email protected] [email protected] o bien por mí teléfono 0414-157-4645

