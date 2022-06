El influencer Carlos Feria se pronunció luego del video donde maltrata a su pareja

Entornointeligente.com /

A través de redes sociales se filtró un video en el que el ‘ influencer ‘ Carlos Feria a parece en una acalorada discusión junto a Adriana , quien es su esposa y la mamá de su hija Salomé. El video fue publicado en la misma cuenta de TikTok de Adriana y eliminado minutos después, no obstante, alcanzó a viralizarse en todas las redes sociales.

Las imágenes, además de dar cuenta de la pelea, dejaron en evidencia el maltrato físico de Feria, quien empuja a su pareja haciendo que caiga al piso y todo en frente de su pequeña hija.

Le puede interesar: Dulce María estalló en redes por no recibir apoyo de RBD en su concierto

Carlos Feria se pronuncia sobre maltrato a su pareja En un reciente video publicado en su cuenta de Instagram, Feria apareció en compañía de su esposa para hablar de lo sucedido y explicó que ese tipo de situaciones » pasan todos los días», además de agregar que a diario se registran casos de violencia intrafamiliar, normalizando así la violencia.

A su vez, Feria agrega que por ser una figura pública el video se había viralizado, pero que estos casos se dan a diario en los hogares colombianos. Además, expresó sus disculpas por lo sucedido.

«Ella es la víctima de todo esto. No vengo a victimizarme. Quiero decirles que es verdad lo de ese video, vengo a aceptar lo que venga porque esa es la consecuencia de lo que hice. Nunca pensé que se fuera a hacer público , muchas personas lo están viendo y pido disculpas», dijo Feria.

«Es difícil no llorar porque no es algo que haga por gusto. Soy un hombre que creció con 3 mujeres, sé que hay que respetarlas, no hay excusa, esto pasó porque soy un ser humano que no sabe controlar sus emociones y estoy trabajando en ello», añadió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rechismes (@rechismes)

¿Qué dijo Adriana? En recientes publicaciones en su cuenta de Instagram, Adriana Latina expresó que su esposo no es un hombre agresivo y que la situación solo se ha presentado una vez en su relación. A su vez, agregó que continúa en un vínculo sentimental con él. «El perdón no justifica lo que está mal! ¡No estoy normalizando las cosas! Pero creo en lo que Dios puede hacer en una persona cuando la busca de todo corazón», escribió la tiktoker.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rechismes (@rechismes)

LINK ORIGINAL: Lafm

