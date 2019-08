El incidente racista con Malcom podría provocar su venta en enero – AS.com

Entornointeligente.com /

Malcom no ha tenido un comienzo cómodo en San Petesburgo. El Barcelona confirmó la salida del brasileño a cambio de 40 millones de euros hacia el Zenit pero su debut no fue el más fácil. El pasado sábado, según el brasileño saltaba al campo, parte de la afición exhibió una pancarta protestando contra su fichaje. ” Gracias a los líderes por su fidelidad a las tradiciones” publicaban de manera irónica y es que antes pidieron que el Zenit mantuviera “la tradición” de no fichar jugadores de color.

Este episodio ha llevado al Zenit a plantearse su venta sólo 3 días después de su llegada. Según informa Ria Novosti, el club ruso podría buscarle un nuevo destino en enero. “El Zenit podría vender a Malcom en enero por problemas con el racismo. Los aficionados no le han aceptado” asegura esta agencia citando a una fuente desde Brasil.

Zenit Rusia Noticias Estadísticas El partido en el que se produjo este incidente fue el cuarto de la Premier rusa para el Zenit. Empató a uno contra el Krasnodar y mantiene el liderato con 10 puntos, uno por encima del CSKA de Moscú.

Malcom, breve paso por Barcelona El brasileño cerró la semana pasada una corta etapa en Barcelona. Malcom no contó demasiado para Ernesto Valverde la pasada temporada y disputó poco más de 1000 minutos repartidos en 24 partidos en los que marcó 4 goles .

LINK ORIGINAL: As

Entornointeligente.com