El Ifarhu tendría $420.5 millones en año preelectoral

Entornointeligente.com /

Para 2023, el Para 2023, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), contaría con un presupuesto de $420 millones 582 mil 468.

El director de la institución, Bernardo Meneses, sustentó esta cifra y defendió su gestión ayer miércoles ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Allí, le aseguró a los diputados que su administración ha «tratado de cambiar la imagen de politización que evidentemente ha cargado la institución por años, por décadas».

Meneses admitió que a su despacho han llegado estudiantes con cartas firmadas por diputados de la actual Asamblea en busca de apoyo para becas. Mencionó incluso a la bancada independiente.

Aseguró que esto no les asegura una beca y que «todas han sido entregadas por concurso».

El diputado independiente Juan Diego Vásquez cuestionó a Meneses sobre la entrega de becas, la falta de ejecución del presupuesto en algunos renglones y por la falta de transparencia sobre los beneficiarios de las ayudas y el desglose de estas.

Preguntó, por ejemplo, sobre los altos funcionarios que recibieron una beca para estudiar una maestría en políticas públicas en una universidad particular el año pasado. «Entre los becarios había altos funcionarios del gobierno», dijo Vásquez.

Meneses aseguró que el objetivo del programa era «el perfeccionamiento de la gestión de los funcionarios», darles una oportunidad de capacitarse.

Vásquez respondió que si bien coincide con el objetivo, los becados, en su mayoría, no eran de carrera administrativa. «Entro al gobierno, me dan un sueldo, me dan una beca, estudio en una universidad, me gradúo de maestría en gestión pública y después renuncio al Estado. El Estado perdió», expuso Vásquez.

Meneses confirmó que solo unos cuantos de los beneficiados eran de carrera. En la lista de becados figuraron el director de la Autoridad de Pasaportes de Panamá, Omar Ahumada; Katiuska Ramos, asesora de la Asamblea; Óscar Coronado, coordinador de planes de la Presidencia, todos miembros del oficialista Partido Revolucionario Democrático.

Durante la jornada, Meneses reveló que hay unas 64 mil personas a quienes se les ha otorgado becas en 2022. De ese total, 50 mil pertenecen al concurso anual.

Explicó que otras 4 mil son para personas con discapacidad y fueron gestionadas por el presidente Laurentino Cortizo. «Por derecho propio como Presidente», alegó Meneses para explicar la participación del mandatario en este aspecto.

El funcionario habló de 10 mil becas restantes que se han entregado «a lo largo del año» por concurso.

A su vez, el diputado Raúl Pineda tomó la palabra. Defendió la gestión actual del Ifarhu y afirmó que «no es cierto» que con enviar una carta de un diputado se consigue una beca. «Si fuese así, yo hubiese tenido a toda la gente de San Miguelito becada… También dicen que con una nota te nombran en un ministerio. Ojalá fuese así, yo hubiese resuelto todos mis problemas», dijo mientras reía.

MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com