El idioma español sigue ganando terreno en Estados Unidos

Entornointeligente.com /

El inglés es el idioma oficial de Estados Unidos. Sin embargo, el país norteamericano cuenta con una gran diversidad de personas de todo el mundo que hablan diferentes idiomas, entre ellos el español.

Según un análisis de datos recientemente publicados de la Oficina del Censo de 2018, el Centro de Estudios de Inmigración encontró que 67.3 millones de residentes en EE.UU. ahora hablan en casa un idioma que no es el inglés.

Desde 1980, el número de personas que hablan un idioma extranjero en su hogar creció casi siete veces más rápido que el número de personas que solamente hablan inglés.

El director de investigación del Centro de Estudios de Inmigración, Steven Camarota, dijo en entrevista con la Voz de América que el español es el idioma extranjero más hablado en EE.UU.

Camarota destacó que más de la mitad de esos 67 millones de residentes son hispanohablantes.

El académico también indicó que la cantidad de personas en EE.UU. que hablan en español podrían equivaler a todo un país de Latinoamérica, haciendo referencia al número de habitantes aproximados que tienen países como México, Argentina y Colombia.

En ciertos estados como Nueva York, Florida, Texas y California, que son estados que siempre han recibido a muchos inmigrantes hispanos, la cantidad de personas hablando español ha incrementado.

Camarota aludió a un dato importante basado en la información arrojada por el censo, como por ejemplo el hecho de que en estados que en el pasado no han contado con una gran cantidad de inmigrantes, ha aumentado el número de hablantes de lenguas extranjeras.

Entre estos estados se encuentra Georgia, con un incremento de 952% desde el año 1980.

/**/ /**/ SEE ALSO: Español de demócratas en debate causa reacciones diversas

Crece el interés por ser​ bilingüe​ Ciudadanos, naturalizados e indocumentados forman parte del registro de personas que hablan inglés en Estados Unidos.​

Según Camarota, esa es una de las razones por las que más personas intentan aprender otro lenguaje además del inglés.

Otros datos del censo también destacan que el nivel de inmigración es muy alto y aproximadamente 1.6 millones de personas se establecen en EE.UU. cada año, ya sea legal o ilegalmente.

Obtener el Flash Player de Adobe Embed share ¿Se debilita el inglés en EE.UU.? Embed share The code has been copied to your clipboard. width px height px Comparta en Facebook Comparta en Twitter The URL has been copied to your clipboard No media source currently available

0:00 0:02:07 0:00 Descargar 270p | 6,2MB 360p | 10,6MB 720p | 33,6MB 810p | 40,5MB

El español y su impacto en EE.UU. Aunque el español es el segundo idioma más hablado después del inglés, el director de investigación del Centro de Estudios de Inmigración indicó que no es suficiente para que se convierta en el lenguaje principal del país norteamericano.

Camarota enfatizó que la mayoría de padres inmigrantes han reconocido que para ser exitoso en EE.UU. se debe de dominar el inglés, el cual sigue siendo uno de los lenguajes más valiosos en el mundo.

Entornointeligente.com