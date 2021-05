El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 8 de mayo de 2021

Aries

Puedes estar tranquilo. Te sientes cómodo con lo que has logrado en tu vida sentimental y este fin de semana puedes descansar y disfrutar. No necesitas esforzarte, sólo déjate llevar.

Tauro

Estás sensible y reaccionas desproporcionadamente ante cualquier provocación. A veces lo que sucede no es tan grave pero te haces películas mentales que te dificultan más el camino. Relájate.

Géminis

Recuerdos del pasado regresan y empañan tu vida actual. Suelta lo que se fue y trata de no incurrir en errores de los que ya deberían haberte enseñado como manejar las cosas. Si alguien quiere hacerte daño, simplemente ignóralo. No hay peor látigo que la indiferencia.

Cáncer

Al parecer te falta establecer límites. Es necesario ser claro y llegar a acuerdos para evitar malos entendidos. Olvídate de tener miedo a hablar, siempre hay manera de hacerlo sin herir susceptibilidades.

Leo

Se presentan grandes oportunidades de acercarte más al ser amado, de conectarte, de involucrarlo en tus asuntos y de apoyarlos en los suyos. En la unión está la fuerza.

Virgo

Quieres espacio y tu actitud puede ofender a la pareja. Hay forma de hacer las cosas y alejarte sin más lo es la ideal. No necesitas estar pegado 24 horas a la otra persona, pero tampoco puedes descuidarla.

Libra

Si actúas en tu presente de acuerdo a las experiencias del pasado no podas crear el futuro que deseas llevar. Aprende, supera y sigue adelante y si te caes cree con firmeza en que te puedes levantar.

Escorpio

Conéctate con tu mundo interno y descubre que quieres hacer en una situación determinada, toma decisiones basadas en el amor, en ser sincero contigo mismo, a pesar de los daños, a pesar del dolor.

Sagitario

No tengas miedo de perder a nadie, ten miedo de perderte a ti mismo por complacer a los demás. Dale poder a ser tu prioridad. Tampoco necesitas mostrarte como un vencedor, no necesitas convencer a nadie, sólo necesitas estar bien contigo.

Capricornio

Ninguna relación está exenta de problemas, pero tienes que poner de tu parte y no incitarlos. La próxima vez que entres en conflicto piensa que no hay nada como estar en paz.

Acuario

No tendrás la relación perfecta pero con que tengas lo que te hace feliz, basta. A partir de hoy hazte responsable de tu vida, no culpes a nadie de tu sufrimiento y procura que tu principal meta sea ser feliz.

Piscis

Deja ir lo que tu mente persigue y deja que llegue a tu vida lo que tú alma necesite. Tu relación es un reflejo de lo que llevas dentro, si te sanas internamente tu relación mejorará.

