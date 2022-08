El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 25 de agosto de 2022

Entornointeligente.com /

Puedes desear tener más de lo que tienes, pero primero necesitas ser feliz con lo que has logrado. Quejarse constantemente o aferrarse a lo que fue y ya no es te convierte en un prisionero de tu propia mente y afecta tu desarrollo como persona, como pareja y como miembro de la familia y sociedad.

Tauro

Cuídate de quedarte esperando el mejor momento, porque para ti información ese momento no existe. Puede que lo esperes y ninguno te parezca adecuado. En lugar de esperar, créalo. Adelántate a los hechos y construye el momento para actuar, para moverte, para hacer lo que quieras hacer.

Géminis

Acepta que la vida cambia, que tú cambiaste y que todo cambiará. No existe nada definitivo, así que puedes adaptarte y disfrutar tu situación actual si te hace feliz, pero debes estar consciente de que desde los grandes problemas hasta la felicidad no son permanentes. Mantén los ojos abiertos y aprende a diferenciar cuando y cómo suceden los cambios, prepárate y sal adelante.

Cáncer

A veces hay que evadir, pero esta vez no puedes ni debes hacerlo. Enfrenta a quien obstaculiza tu camino, pero hazlo sin discutir, sin crear un caos o un enfrentamiento mayor, no lo necesitas y tampoco te conviene. Dialoga con coherencia y da tiempo a que la otra persona te entienda y reaccione.

Leo

Las palabras pueden conciliar o acabar cualquier relación. Debes estar claro de que no es lo que dices, sino como lo dices. Quienes te rodean estarán más sensibles que de costumbre, de hecho tú estarás de a toque, cualquier palabra mal dicha o situación que no puedas manejar, puede lastimarte. Hoy no es un día oportuno para conversar sobre temas profundos.

Virgo

Rechaza vivir en el drama, en el conflicto, en el «yo, la pobre víctima», en el «por tu culpa». Se objetivo y reconoce tu grado de responsabilidad en lo negativo que te sucede, pero no para quedarte estancado en la culpa, y mucho menos en el problema, sino para reconocer, aceptar y corregir, en decidir y crear nuevas circunstancias y avanzar en pro de lo que si quieres con la mejor actitud.

Libra

Invierte en ti. Eres tú proyecto más importante. Si quieres tener el mejor cuerpo, trabaja en él, haz ejercicios, sigue una alimentación balanceada, duerme 7 ú 8 horas, visita al doctor con regularidad. Incrementa tu intelecto, estudia, prepárate. Hazte tratamientos de belleza, sométete a alguna cirugía plástica, haz lo que sea que te haga feliz y te ayude a ser una mejor versión de ti mismo, sin límites ni remordimientos, porque tú eres tú mejor creación.

Escorpio

Renuncia a lo que estás aferrado, a lo que te impide avanzar. La vida siempre va hacia adelante y no mereces permanecer en situaciones que te restan felicidad. A veces creemos que ese amor, ese trabajo, esa situación o esa vida es lo único que podemos tener y nos aferramos por miedo, pero no puedes ni debes hacerlo más. A partir de hoy, suelta y permite que llegue lo mejor y ¿sino llega? Búscalo.

Sagitario

Se abren puertas, pero ninguna se ajusta a lo que quieres ni necesitas. No te precipites, ni te angusties, el tren pasa varias veces y podrás montarte cuando te sientas preparado o cuando sea el momento adecuado. Pronto vendrá algo mucho mejor y deberás tomar decisiones tan definitivas que no volverás a ser la misma persona.

Capricornio

Ten a tu lado una persona que te respete tanto como tú lo haces contigo mismo. Alguien en quien puedas confiar y que te de el tiempo y espacio suficiente para moverte con libertad. Y hazlo tú también, ámalo y déjalo ser y hacer. Ten presente que amar no es estar 24/7 en control. El control asfixia, la libertad te permite entregarte, consciente de que eso es lo que realmente deseas.

Acuario

No te imaginas lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción. Hoy enfrentarás un problema sin mirar atrás ni a los lados. Aprendiste de las adversidades y no estás dispuesto a tropezar con la misma piedra nunca más. Caminas hacia adelante seguro de que puedes con lo que sea que se presente.

Piscis

Podrás hacer las cosas distintas. Estás en libertad y disposición de hacer cosas nuevas en tu vida. Lo viejo se desgasta y lo sabes y estás más que dispuesto a dejar atrás, pero esta vez debes hacerlo de forma definitiva, porque vivir en círculos viciosos no es saludable. Di NO al pasado y abre los brazos al futuro.

