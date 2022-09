El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 24 de septiembre de 2022

Entornointeligente.com /

Aries

Podrías sentirte un poco desmotivado. No defines si es flojera o falta de energía, sólo sabes que quieres descansar. Es posible que te sea difícil hacer actividades físicas, pero no será así para estudiar, prepararse o profundizar algún conocimiento. ¿Que tal si lees algún libro o sigues un tutorial online?

Tauro

Día de grandes extremos, por un lado sufras un poco de apatía y por otro todo estás intenso, quieres ir y venir, hacer y deshacer. ¿Quien te entiende? Pero no importa, aprovecha los momentos en que rebalses de energía para hacer ejercicios o algún deporte, y si es al aire libre, mucho mejor. Y cuando estés apática, vive el momento, sin complicarte la vida ni complicarse la a los demás.

Géminis

Hoy es un día para reflexionar sobre tus acciones. Evaluar que tan asertiva has sido durante la semana y hasta que punto has permitido que tus emociones te afecten. ¿La conclusión? Ver tu realidad con los ojos bien abiertos y cambiar lo que no te guste. La idea es ser cada vez mejor.

Cáncer

Tus palabras pueden sonar un poco hirientes o por lo menos podría ser invasivo el tono con el que te expresas. Si bien es cierto que tú paciencia se rebalsa rápido estos últimos días, debes ser cuidadoso con lo que dices. Estamos seguras de que no quieres arruinar lo que con tanto esfuerzo has logrado.

Leo

No hay nada que no puedas solucionar. No es el fin del mundo, pero lo es de una etapa que no puedes perpetuar por más tiempo, así que despídela con altura, consciente de que la vida está llena de finales, pero también lo está de comienzos y que es lógico que cada uno pueda tomar otro rumbo.

Virgo

Obtienes una respuesta que no esperabas, o por lo menos no que fuese tan rápido. Una vez que superas el shock inicial, esperas el momento ideal para expresar tu opinión e incluso, de cambiar el rumbo de los acontecimientos y es que al parecer, estás dispuesto a salirte con la tuya. Si aplicas una estrategia adecuada tendrás éxito.

Libra

Estás cansado de darle vuelta una y otra vez a una situación y al fin, después de tanto esforzarte, decides soltar y dejarlo en manos de Dios, con la tranquilidad de que hiciste lo mejor que pudiste. Dejar fluir es la mejor opción.

Escorpio

Ignoras ciertas situaciones y es que estás harto de caer en la misma historia una y otra vez. Ahora te sientes un poco más libre y pretendes mantenerte así, es más, tu meta es ser libre por completo. Actitud que podría crear cierta tensión con quienes te rodean, pero no te preocupes, ya se adaptarán.

Sagitario

Llegas a acuerdos con otros a fin de lograr armonía en algún aspecto de tu vida. Y es que no puedes continuar así. Cuando lo hayas logrado te darás cuenta que pudiste haber dado ese paso días atrás, pero que el miedo te lo impedía. No te lamentes, lo que importa es lo que suceda a partir de ahora.

Capricornio

No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que se niega a escuchar. Hoy debes estar alerta y atento, abrir los ojos y escuchar lo que otros tienen por decir, porque de lo que suceda hoy, dependerá el resto de la semana.

Acuario

Hoy te dedicas a organizar tu casa, oficina o lugar de trabajo. Limpias, ordenas, organizas y hasta redecoras. Últimamente has estado tan ocupado con tus cosas que has otras, pero llego el día de armonizarla, porque así como está tú casa, está tu vida. Por cierto, limpiar tu casa moverá tus energías de forma positiva, recuerda que estamos en mercurio retrógrado y es algo que si o si, debemos hacer.

Piscis

La comunicación es lenta y se obstaculiza, sobre todo por los intereses individualistas de los involucrados. Y es que cada uno quiere hacer las cosas a su manera y no se dan cuenta que trasgreden la paz del otro. La clave es ponerse de acuerdo. No hagas mucha lucha, no vale la pena.

