El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 23 de agosto de 2022

Aries:

Trata de dejar de lado el deseo de tener el control y vive la vida en paz. ¿Para que complicarse la vida? Oportunidad de que todos destaquen a su manera y de que cada quien lleve el control sobre sus vidas.

Tauro

La vida es una sola y debemos disfrutarla tal cual es, con sus altibajos y aprendizajes. Hoy se presentan varias oportunidades de hacerlo pero estás tan distraído u ocupado que las dejas pasar. Tomate un tiempo para ti.

Géminis

Impón distancia. A veces las distancias son sanas porque permiten revisar lo que sucede con más claridad y evaluar que debes hacer para que vaya mejor. Distánciate desde el amor.

Cáncer

Pierdes una oportunidad y te sientes contrariado, decaído y desorientado. Demoras en dar el siguiente paso y todo se complica, pero es que quieres pensar mejor cuál decisión tomar. Un ser querido es la clave para acelerar el paso.

Leo

Si quieres sinceridad y transparencia debes aprender a asimilar la verdad. Por mucho que fastidie o duela, es mejor vivir con lo que hay que esconderse en un mundo irreal. Además, si te muestras tranquilo ante la verdad acostumbraras a tu pareja a ser sincero siempre.

Virgo

A veces idealizamos a algunas personas para que calcen con nuestros requerimientos y luego, cuando no funciona los culpamos y no es así. Es nuestra responsabilidad por no entender que como seres humanos tenemos defectos y errores y que debemos aceptarnos tal cual somos.

Libra:

Crees en ti, pero te falta motivación. Es posible que hayas permanecido en tu zona de confort desde hace mucho tiempo y ahora o no deseas o no sabes salir de ella. Sea como sea debes sacudirte la comodidad y entrar en acción si quieres concretar algún proyecto.

Escorpio

Es posible que hayas ignorado las señales y ahora debes enfrentar una situación que parece más agobiante de lo que es. No todo está tan mal como parece. Respira profundo y apela a tu buen juicio. Calma y paciencia.

Sagitario

Das una y otra oportunidad hasta que ni tú puedes más ni la otra persona está dispuesta a dar mas. Y es allí cuando llegan a un punto de quiebre, de no retorno, en el que cada uno debe tomar otro camino, uno más fácil y con nuevas oportunidades de amar.

Capricornio:

Cometes varios errores, demasiados seguidos para tu gusto y te reprochas tus malas decisiones. Aceptas tu responsabilidad y manejas las consecuencias lo mejor que puedes. Has recibido consejos de muchos y los has ignorado. Es el momento de aceptar ayuda.

Acuario:

Entre toda la locura del día a día tienes tiempo para compartir con un ser querido. Un momento especial, lleno de sentimiento y palabras que reconfortan el alma y te hacen sentir que vas por buen camino. Entrégate, deja de lado el celular y disfruta completamente.

Piscis

No seas tan quisquilloso ni exigente, toda ayuda es bienvenida y sobretodo cuando es desinteresada. Puede que no sea lo que esperabas, pero igual te permite salir ileso de una situación. Ya más adelante, si se presenta algo similar sabras que hacer y lo harás mejor. Por ahora cierra ese capítulo.

