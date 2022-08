El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 20 de agosto de 2022

Entornointeligente.com /

Aries

Buen día para reunirse con seres queridos y pasarla bien, sin mayor pretensión que crear nuevos recuerdos. La vida es mucho más simple de lo que creemos, de hecho somos nosotros quienes la complicamos. Así que hoy, cero problema, cero pensar demasiado.

Tauro

No quieres hacer nada, sólo descansar, pero tus seres queridos ansían tu presencia y tienes que ceder, aunque sea un poco. ¿Que te parece si dedicas una parte del día a tu familia y otra parte a ti mismo? De hecho, podrías divertirte más de lo que crees. Hoy todos estarán felices, a disfrutar se ha dicho.

Géminis

Día estable, en que sabes adonde estás parado, consciente de lo que quieres y como lo quieres, pero sobretodo claro de que lo más importante es ser feliz. Para quienes están solos se sienten bien tal cual están y para quienes están en pareja se establecen aún más.

Cáncer

Día de vivir el amor intensamente. Te sientes pleno y con deseos profundos de compartir y disfrutar. Hazlo sin mirar atrás, sin recordar un pasado que puede empañar tu presente, ni dramatizar un presente que podría ensombrecer tu futuro. Involucra y atrae al ser amado y ayude se mutuamente a elevar la energía.

Leo

Conversaciones con personas de lejos que te ayudan a crear una nueva realidad. Es posible que tengas que dejar atrás algo que te cuesta aceptar, pero entre más rápido lo hagas, mucho mejor. Además, en esta vida todo pasa. Así que respira profundo y sigue adelante.

Virgo

No idealices a nadie. Cada quien es como es, con sus defectos y virtudes y no te queda opción sino aceptarlos o sacarlos de tu vida. Así de simple. Una vez que te hayas liberado, pensarás ¿porque no lo hice antes?. Pero eso ya no importa, lo que realmente interesa es que lo hiciste ahora, y tú vida es aquí y es hoy.

Libra

Los sentimientos son puestos a prueba. Sea como sea, no puedes ni debes ocultar lo que sientes. Lo ideal es que converses con tu pareja y definan que les molesta últimamente el uno del otro. Juntos encontrarán un balance que los hará sentir mucho mejor.

Escorpio

Te levantas de muy buen humor y quieres hacer que otros estén en la misma onda que tú. Te conviertes en una gran compañía y creas recuerdos memorables. Hoy definitivamente es un día ideal, de esos que valen la pena.

Sagitario

Activas tu creatividad. Surgen ideas útiles que quieres implementar de inmediato, pero como es fin de semana te encuentras con cierras limitaciones. No importa, mientras que llega el Lunes le das forma a tus proyectos.

Capricornio

Te sentirás mejor que nunca. Vivirás un día tranquilo, pero satisfactorio al lado de seres queridos. Parte del día hacen planes en común y el resto haces los tuyos. Ya sea solo o acompañado disfrutas lo que sea y lo haces plenamente.

Acuario

Día de altibajos emocionales. Por momentos quieres estar solo y en otros exiges compañía. Trata de manejar mejor tus estados de ánimos, entiende que todo pasa y que lo que hoy te preocupa, mañana ni lo recuerdas.

Piscis

Pequeños problemas sin resolver podrían causar grandes conflictos. Aprende a dejar pasa lo que no importa, aunque si en un momento te sientes muy atormentado por lo que sucedió y sientes que no puedes solo, busca ayuda profesional. Necesitas cerrar ciertos capítulos para seguir adelante.

