El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 19 de septiembre de 2022

Aries

A veces te exiges demasiado y terminas con los nervios de punta. Lo haces bien, y aún así nada te satisface, puede que estos días seas duro contigo mismo y no te felicites por tus logros. A partir de hoy celebra cada meta y valora quien eres y lo que haces día a día.

Tauro

Tomas decisiones y luego das un paso atrás. Actuaste de forma impulsiva y sin pensar en las consecuencias y ahora, que te das cuenta, decides que debes hacer algo para evitar que el problema sea peor. Trabaja en conocer y manejar tus recursos internos con inteligencia y actua sólo cuando estes seguro.

Géminis

Tus emociones estarán a flor de piel, por lo que quienes estén en una relación podrían pasarse de la raya y herir al ser amado. Valora lo que tu pareja hace por ti y retribuye sus atenciones. Para los que están solos, podría haber cierta inestabilidad y surgir malos entendidos que deben ser resueltos de inmediatos, aunque por supuesto, es mejor, prevenir que lamentar.

Cáncer

Hoy es poco probable que surjan algunos obstáculos en el trabajo. Lo que suceda lo podrás manejar, pero debes tener presente que entre más pronto, mejor. Haz lo que tienes que hacer sin perderte en detalles sin importancia, el tiempo hay que aprovecharlo y entre más rápido termines, más rápido podrás pasar al siguiente nivel.

Leo

El amor esta en el aire. Tus relaciones personales viven un día estable, sin embargo ciertos procesos podrían ser mas lentos de lo que te gustaría. Paciencia y comprensión, recuerda que cada cabeza es un mundo y que cada persona reacciona diferente. Propicia un encuentro que fomente la conciliación.

Virgo

Complicaciones, retrasos, obstáculos y posibles perdidas. Debes actuar con calma y buscar soluciones a los problemas, no hundirte en ellos. Las quejas, lejos de conducirte al éxito, te estancan o retrasan. Eso no quiere decir que no puedas sentirte mal, claro que puedes, pero ten siempre presente que tienes la fuerza para superarlo y superarte.

Libra

Confusión y malos entendidos en las relaciones personales, sobre todo en el amor. Dices A y la otra persona entiende B, ten presente que aún estamos en mercurio retrógrado y los problemas de comunicación son el pan de cada día. En ocasiones podrías sentirte perdido, por lo que tomar decisiones o sostener conversaciones demasiado serias complicaría todo.

Escorpio

Dale poder a tomar decisiones inmediatas. La fe, la confianza en ti mismo y la esperanza en lo que será deben convertirse en el motor que te impulse cuando las cosas se salgan de su rumbo. Un amigo será la pieza fundamental que te ayudará a poner todo en su lugar, agradece su intervención y su lugar en tu vida.

Sagitario

Se abren puertas a nuevas oportunidades y te conviertes en luz para otros, brillas y dejas brillar. Pasas a ser un líder, que con justicia y consideración podría involucrar a socios, compañeros o subalternos en nuevos retos que les permitirá fortalecer los cimientos laborales. Lo que hagas, hazlo poco a poco.

Capricornio

Hoy estás de lo más profundo y espiritual. Para los que estén en nuevos proyectos, se sentirán apoyados y comprendidos. Para los que no, observen a su alrededor, hay cosas nuevas por hacer, cambios que implementar y mucho por aprender, solo debes explorar, descubrir y atreverte.

Acuario

Agradece los buenos y malos momentos. De los buenos, disfrutas y de los malos, aprendes. Cada experiencia aporta algo a tu vida, pero no puedes quedarte estancado en ninguna, porque todo pasa, por muy positivo o muy negativo, todo pasa.

Piscis

Bájale a la intensidad, no sólo te abrumas tú, sino que lo haces también con los demás. Quieres que todo salga perfecto, pero tus buenas intenciones se ven opacadas por la excesiva presión que ejerces. Dirige, hazlo bien y permite que fluya. Y recuerda: la perfección no existe.

