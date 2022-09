El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 1 de septiembre de 2022

Entornointeligente.com /

Tauro: un beso, una caricia y un abrazo dicen más que mil palabras. Las palabras se las lleva el viento y son tus acciones las que proyectan tus verdaderos sentimientos. Demuestra a quienes amas cuanto real y profundo es tu sentimiento, pero no lo hagas con la intención de recibir algo a cambio. Hazlo porque lo sientes de verdad.

Géminis: posibilidades de retomar y reforzar lazos con amistades del pasado que han estado alejadas los últimos tiempos. Encuentros divertidos y confesiones que conmueven el alma. En un abrir y cerrar de ojos surgen asociaciones que brindan ayuda mutua.

Cáncer: es indignante descubrir mentiras o ser víctima de calumnias. Sin embargo, pagar con la misma moneda no es una opción, si atacas no ganas, al contrario, todo puede complicarse aún más. Con el tiempo cada quien caerá por su propio peso, así que ni te preocupes y mucho menos te embarres con actitudes equivocadas.

Leo: tus estados emocionales pueden afectar tu estado físico. Trabaja en sanar tu mundo interior. Hay mucho que llevas dentro y que te llena de sentimientos negativos. En este punto no tienes otra opción: o te perdonas a ti mismo y pides disculpas a los involucrados o te hundes.

Virgo: hoy estás abajo y mañana arriba. Tu éxito depende de la fe que imprimas en lo que haces. Da lo mejor de ti. Hoy las rompecabezas encajan perfectamente y ahora que tienes claro el panorama de tus inversiones podrás dar siguiente paso, uno que te conducirá a la tan ansiada meta.

Libra: desgano y falta de emociones. Aburrimiento y pocas demostraciones afectivas pueden ser motivo de rupturas definitivas. Ninguno ha puesto de su parte, se hacen promesas mutuas y no las cumplen. Dense una nueva oportunidad, esta vez desde el compromiso.

Escorpio: no te compliques la vida. Disfruta los placeres sin cuestionar constantemente la motivación de tus seres queridos. Posibles dolores o molestias en cuello, nuca y hombros. Mitad estrés y mitad mala postura. Ambos se pueden remediar.

Sagitario: las mentiras llevan a más mentiras, al final nos vemos envueltos en un enredo tan grande, que sacar a flote la verdad se convierte en una odisea. Pero no hay otra opción, no puedes seguir por el mismo camino, necesitas rectificar.

Capricornio: estás cansado pero no puedes bajar los brazos. Hay que moverse, trabajar y seguir adelante tras la meta que te has trazado. Puede que sea difícil y que por momentos pienses que sacrificar tanto no vale la pena, pero si lo vale y mucho.

Acuario: No solo mereces lo que deseas, sino mucho más. Si lo crees, lo atraes. No limites tus posibilidades ni los deseos que tienes para tu futuro. Pide en grande y tendrás en grande.

Piscis: Tengo miedo, no lo lograre, si frases que suelen sabotear tus pensamientos. El miedo es normal, es parte del ser humano, pero jamas debe convertirse en un ancla que te impida avanzar. Detrás del miedo está lo que realmente mereces vivir. Suelta esos temores y atrévete a llevar la vida positiva que deseas llevar.

