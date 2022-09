El hilarante y divertido momento de Marcelino Núñez con Gary Medel: Desataron risas y hasta hablaron en inglés

Entornointeligente.com /

Marcelino Núñez y Gary Medel hablaron este martes en conferencia de prensa en la antesala del amistoso de este viernes frente a Marruecos.

Eso sí, se filtró en redes sociales un divertido e hilarante compacto de ambos futbolistas previo a hablar con los medios.

El volante del Norwich City, con la habitual sonrisa en su rostro, probó los micrófonos en inglés: «One, two, three, four», para luego decir «very good, very nice», desataron las carcajadas de los asistentes.

Núñez no paró ahí y siguió: » Im from Norwich City» . El mediocampista luego confesó: «Es primera vez que me hacen una entrevista».

Medel, que ya estaba instalado, le refutó: «Sale pa’ allá, si siempre te veo hablando». «Acá po’, en conferencia», le respondió Marcelino.

Incluso, luego le preguntaron al «Pitbull» si es que él hablaba inglés, a lo que respondió: «A little» , causando más risas.

» Empieza tú primero, estoy nervioso «, le dijo también Núñez a Medel antes de la primera pregunta.

