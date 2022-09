El hijo de Pipino Cuevas sigue los pasos de su papá: Enzo viajó a EE.UU. con el Olimpia

Entornointeligente.com /

El presidente de la Junta Departamental, Juan Rojas Sanabria (PLRA) mediante un documento emitido hoy con el membrete de la Gobernación de Guairá, se proclama encargado de Despacho de dicha institución.

Rojas Sanabria , justifica su cargo conforme a la Constitución Nacional y leyes vigentes. En dicho comunicado instó a la ciudadanía a restaurar el normal desempeño de la institución y que «no se dejen difundir ni manipular por versiones temerarias e infundadas sobre la situación en que hoy se encuentra la Gobernación «.

Lea más: Gobernación de Guairá: intervención detecta millonario daño patrimonial de G. 18.000 millones

El gobernador Juan Carlos Vera Báez (ANR HC), en medio de incidentes, volvió a sentarse en su silla luego de 90 días de intervención. Tomó posesión de su despacho tras prácticamente «rajar» a los interventores que se encontraban en su interior por varias horas realizando el corte administrativo.

A través de un video divulgado hoy, Vera Báez denuncia que recibió una llamada de parte del Poder Ejecutivo en la que se le solicita abandonar su cargo y entregar al presidente de la Junta Departamental Juan Rojas (PLRA) mientras dura el tratamiento de su destitución en la Cámara de Diputados.

Por otro lado, el interventor Pablo Vera Insaurralde indicó que, tras la intervención finalizada el sábado pasado, se realizó el corte administrativo. Aclaró que no entregó la administración de la Gobernación del Guairá a nadie.

Lea más: Video: gobernador de Guairá dice recibir pedido desde el Ejecutivo para abandonar su cargo

«No le dejo a Juan Rojas (presidente de la Junta) ni a Juan Carlos Vera , el corte hago por escribanía. Protocolizo todo y llevo eso a la Cámara de Diputados donde doy entrada. Yo lo que haré es dar entrega del corte a ambos, pero no les doy la administración. Hasta tanto la Cámara de Diputados no resuelva nada, Juan Carlos Vera no va a poder sentarse en el sillón de gobernador, hasta tanto yo no le entregue la administración, si él hace cualquier acto administrativo es nulo», anunció el interventor.

El informe final del interventor Pablo Vera detectó un daño patrimonial G. 18.691.440.830 en la gestión del gobernador cartista Juan Carlos Vera, quien busca ser ahora senador por el movimiento que lidera Horacio Cartes, «significativamente corrupto», según EE.UU.

LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com