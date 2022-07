El heavy metal le agradece a Stranger Things por su última temporada

Entornointeligente.com /

Luego de catapultar a Kate Bush de nuevo a la cima de los rankings , el capitulo final de la serie tuvo la aparición de un clásico del metal: una de las secuencias más impactantes tiene al personaje Eddie Munson tocando Master of Puppets de Metallica. La canción lanzada en 1986, mismo año en el que transcurre la serie, fue protagonista de uno de los momentos más importantes y la banda dijo que «fue un honor ser parte del viaje de Eddie y compartir lugar con todos los artistas que aparecen en la serie».

Informate más ¿Por qué Disney perderá los derechos sobre Mickey en 2024? https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCfom8d8twqG%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABALeBZAF9vpvbl9LMGCg2ZBmZCpqkDVnu8hGXWcZB7M1ShqgBibuGQoyHLvVwpuRrVwWpCcVaSu3CrY4iHALecZCs4wJpZC4Q53be25F9PUdX8olpAZAg5nRwsZBMUW5MfkTAwZAT7uDd99myzYuYYn20yqUL4IJMdsQZDZD View this post on Instagram A post shared by Metallica (@metallica)

Metallica subió a su Instagram la escena con su canción junto a un mensaje para los hermanos Duffer, los creadores de la serie: » La forma en la que incorporan la música en Stranger Things siempre fue de otro nivel , así que estábamos muy ansiosos no solo por que fueran a incluir Master of Puppets, sino también porque hayan construido una escena tan importante a su alrededor. Nos impactó el resultado final, está tan bien hecho que algunas personas pudieron adivinar la canción en el tráiler solo por ver las manos de Eddie».

Pero ellos no fueron la única banda de heavy metal en subirse a la manía de Stranger Things. Otro clásico del género, los ingleses de Iron Maiden, twittearon la captura de la serie donde Eddie muestra el casete de Piece of Mind , un disco que lanzaron en 1983.

https://twitter.com/IronMaiden/status/1544335609489129472 We’re with you, Eddie! #IronMaiden #StrangerThings pic.twitter.com/5FCy5A2I4p

— Iron Maiden (@IronMaiden) July 5, 2022 Lo más curioso, es que la imagen de la serie ahora se convirtió en un meme. Al tener al personaje gritando «Esto es música!» , internet empezó a hacer lo suyo y a cambiar la imagen del casete de Iron Maiden por otros discos de música de su preferencia.

El hijo del bajista de Metallica y su particular cameo en Stranger Things metallica11.png Aunque Joseph Quinn, actor que interpreta a Eddie Munson en Stranger Things, contó que, al enterarse de la escena con Master Of Puppets, salió a comprarse una guitarra y aprender la canción, los fanáticos del metal se enteraron que la banda tuvo una participación directa en la canción. Es que Ty Trujillo, hijo del bajista de la banda, se encargó de grabar las guitarras para la aparición de Master of Puppets en la serie.

En un posteo de Instagram, Robert Trujillo grabó la aparición de su hijo, de 17 años, en los créditos del último episodio de la temporada y escribió: «Ese es mi hijo! Orgulloso de vos, Tye! El final de Stranger Things rompiendo todo con Master of Puppets».

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com