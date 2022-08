El hallazgo de animal de un solo ojo en playa de Sudáfrica revolucionó las redes sociales

Entornointeligente.com /

Un turista transitaba las playas de Scarborough, en Ciudad del Cabo , Sudáfrica , cuando de repente se topó con una extraña criatura que de lejos parecía un extraño monstruo : un solo ojo y una longitud de 27 centímetros.

Ante semejante hallazgo, el hombre capturó varias imágenes y las publicó en las redes. Luego, varios expertos explicaron que se trataba de un calamar .

«Primeros planos de calamares gigantes: naufragaron esta mañana en la playa de Scarborough , justo al norte del Cabo de Buena Esperanza», escribió el turista en su cuenta de Twitter @TimDee4. El texto del internauta fue acompañado de varias imágenes de la particular criatura marina que tenía los tentáculos enredados y semejante tamaño que a simple vista parecía llegar a los dos metros y medio de largo sin sus «brazos» extendidos.

Giant squid close ups – wrecked this morning on Scarborough beach, just north of the Cape of Good Hope: pic.twitter.com/m7YqL9H9gQ

— Tim Dee (@TimDee4) August 16, 2022 Los seguidores del turista compartieron y comentaron la imagen del cefalópodo gigante . De hecho, muchos de ellos escribieron incrédulos, algunos recordaron encuentros similares y hasta hubo quien bromeó con el parecido del molusco y el personaje Homero Simpson, de perfil.

No quedó en claro qué causó la muerte del animal de aguas profundas. No obstante, Shark Spotters afirmó que el pico del calamar gigante ya había sido removido cuando los miembros del equipo llegaron a la escena. Esa parte del cefalópodo sirve para determinar su edad.

Es la segunda vez que en 2022 se produce un hallazgo de estas características, pero las autoridades dicen que no es inusual. Según el administrador costero de la ciudad de Ciudad del Cabo, Gregg Oelofse, los investigadores del Museo Iziko estudiarán las muestras recolectadas del cadáver.

Y continuó: «No es raro que aparezca un calamar gigante en la costa, pero defintivamente no es algo que ocurra a diario. El último había sido en Kommetjie hace unos siete meses. Estas son criaturas que habitan en las profundidades del océano y que se ‘lavan’ muy de vez en cuando».

En tanto, la Dra. Judy Mann, ejecutiva de proyectos estratégicos de Two Oceans Aquarium Education Foundation, dijo que el calamar gigante era un pariente del calamar que los habitantes de Capeton probablemente reconocen como el habitual.

«Cuando miramos a un calamar gigante, estamos mirando a un miembro de la familia de los calamares que comemos. Viven en las profundidades del océano y pueden crecer a tamaños enormes, de alrededor de 10 a 13 metros», aseguró.

En general, estos moluscos gigantes tienen cuerpos blandos y diez tentáculos. Aunque dos de ellos son más largos y se usan para agarrar presas. Entre otras características, tienen buena vista y sentidos bien desarrollados por vivir tan profundo en el océano. Sin embargo, explicó la experta, las criaturas gigantes ni siquiera están cerca de las más grandes del océano y, de hecho, son una presa favorita de los cachalotes gigantes.

«Estos animales viven en un ambiente acuático, y esa agua ayuda a soportar su peso corporal. Es por eso que vemos animales tan grandes viviendo en los océanos», agregó Mann. Por su parte. el científico marino y curador del Museo Sudafricano Iziko, Dylan Clarke, que el calamar medía 4,26 m de largo.

«La disponibilidad de información sobre los calamares gigantes es relativamente escasa y se basa en animales muertos o moribundos que han sido arrastrados a tierra o capturados en redes comerciales de arrastre», concluyó Clarke.

