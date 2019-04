El gran cierre del IFF estará lleno de amor, drama y justicia

Entornointeligente.com / La octava versión del Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF) culmina este miércoles con un listado de trece producciones de talla internacional. Los amantes del séptimo arte podrán apreciar historias llenas de amor, drama y justicia.

La cartelera final contiene nueve cintas de proyecciones internacionales, tres del Portal Iberoamericano y un anime. A continuación, la trama de algunas:

‘Cold War’ (Guerra Fría, 2018) relata la historia de un músico y una joven cantante que tratan de vivir su amor durante la dura época de la Guerra Fría. El guion se desarrolla entre la Polonia de Stalin y el París bohemio de 1950. La producción se destacó en los Premios del Cine Europeo por mejor película, mejor actriz, mejor director, mejor guionista y mejor editor (2018); en el Festival de Cannes, por mejor director (2018); en la Sociedad Americana de Cinematógrafos, por el mejor logro en fotografía en un estreno de cine (2019); en los Goya, como la mejor película europea (2019); en los Polish Film Award, mejor actriz, mejor filme, mejor montaje, mejor guion, mejor director, mejor sonido y mejor fotografía (2019); en los Premios New York Film Critics Circle, como mejor película en idioma extranjero (2018); Polityka Passport Award for Film (2019) y en los Gaudí Award, por mejor cinta europea (2019).

PELÍCULAS DE CIERRE El público podrá apreciar cintas de Europa, de África y también de Iberoamérica

Working Womang (2018)

Egy Nap/One Day (2018)

Never Loow Away (2018)

Akasha (2018)

El Reino (2018)

Las Niñas Bien (2018)

Rendirse nunca es la opción, más si la familia está en peligro. ‘If Beale Street Could Talk’ (Si la colonia hablara) (2018) está basada en la novela de James Baldwin y describe las vivencias de Tish, una mujer recién casada que lucha para probar la inocencia de su esposo, mientras se encuentra a la espera de su primer hijo. Una celebración contada por una pareja joven, sus familias y sus vidas. Su búsqueda de la justicia, el amor y la promesa del sueño americano. El guion estuvo a cargo de Barry Jenkins, quien fue merecedor de un Óscar a mejor película con ‘Moonlight’ (2016). El elenco lo conformaron KiKi Layne, Stephan James, Colman Domingo, Teyonah Parris, Michael Beach, Aunjanue Ellis, Dave Franco, Diego Luna, Pedro Pascal, Emily Rios, Ed Skrein, Finn Wittrock, Bryan Tyree Henry & Regina King.

La película cuenta con una extensa lista de galardones obtenidos en la categoría a la mejor actriz de reparto, un papel interpretado por Regina King; destacan Óscar, Globo de Oro, Premio Satellite, Critics’ Choice Movie Award, National Society of Film Critics’ Award, Independent Spirit Award (2019) y New York Film Critics Circle Award for Best Supporting Actress (2018).

Por otra parte, recibió el NAACP Image Award como mejor película independiente (2019); Independent Spirit Award por mejor película (2019) y Premio Satellite a la mejor película dramática (2019).

En muchas ocasiones entre el amor y el odio, la solución está en el divorcio. La película ‘Custodia’ (2017) narra la vida de Miriam y Antoine, una pareja de divorciados que lucha por la custodia de su hijo Julien. Entre un proceso legal, el juez falla a favor de una custodia compartida. Por su parte Julien, preso del conflicto entre sus padres, se ve obligado a prevenir que algo peor suceda. La cinta ha obtenido premios como el César a mejor actriz, mejor película, mejor guion original, mejor montaje (2019), destacándose además en el León de Plata, por el mejor director (2017).

Otra propuesta es ‘Capernaum’ (2018), donde se presenta a Zain, un ingenioso niño de doce años que sobrevive en las calles de una ciudad olvidada de Líbano. Después de ser encarcelado por un crimen, el joven demanda a sus padres por haberlo traído al mundo.

Entre los reconocimientos para esta cinta vale mencionar: el Festival de Cannes con el premio del jurado (2018); Antalya Golden Orange Film y los Golden Orange Youth Jury’s Award (2018).

Otras cintas para el cierre de la mayor fiesta cinematográfica del país son: ‘Working Womang’ (Mujer trabajadora) (2018); ‘Egy Nap/ One day’ (Siesta de Egy/Un día) (2018); ‘Never Look Away’ (Nunca mires lejos) (2018); ‘Akasha’ (2018); ‘Transit’ (Tránsito) (2018).

PORTAL IBEROAMERICANO

La vida muchas veces puede dar pisadas de lecciones, y es que la cinta ‘Las niñas bien’ (2018) presenta a la encantadora, mimada y perfecta Sofía, que en un giro que le da la vida, deberá enfrentarse a la decadencia social que sufre al ser una de las afectada de la crisis económica que llega a México en 1982. Esta mujer tendrá que mantener las apariencias, pero su caída no sólo será inevitable, sino que también hará necesario reconocer aquello que se pierde cuando el dinero se acaba.

El guion estuvo a cargo de Alejandra Márquez Abella. Como actores participaron Ilse Salas, Cassandra Ciangherotti, Paulina Gaitán y Flavio Medina.

El mal manejo del poder político se verá reflejado en ‘El reino’ (2018), que muestra las vivencias de Manuel López-Vidal, un afamado político que se verá involucrado en un escándalo de corrupción que amenaza a uno de sus amigos más cercanos, dejándolo atrapado en un círculo vicioso. Esta película obtuvo el Goya a mejor actor de reparto, actor protagonista, dirección, música original, guion original, sonido y montaje (2019) y un Fotograma de Plata por mejor actor de película (2019).

Olvidar quiénes somos y de dónde venimos puede ser el error más frecuente que comete el ser humano. En la producción ‘La muerte y los otros’ (2018) se cuenta los incidentes de Ihjãc, de 15 años, que tiene pesadillas desde que perdió a su padre. Él es un indígena Krahô del norte de Brasil que deberá enfrentar la realidad de convertirse en chamán. Asustado por todo lo que está por enfrentar, decide huir a la ciudad, negando su deber y escapando del proceso crucial. Lejos de su pueblo y su cultura, se enfrenta a la realidad de ser un indígena en el Brasil contemporáneo.

ANIMADOS

Las peleas de hermanos siempre son comunes, pero aun así los lazos no se rompen. Desde Japón llega ‘Mirai, mi hermana pequeña’ (2018), que expone las aventuras de Kun, de cuatro años, quien conoce a su hermana recién nacida Mirai. Con el tiempo esta hermana mayor empieza a sentir celos de la bebé… hasta que un día corriendo en el jardín, mágicamente se encuentra con personas del pasado y el futuro; incluyendo a su hermana. Juntas, viajan en el tiempo y el espacio, descubriendo la increíble historia de su familia. El guión estuvo a cargo Mamoru Hosoda.

