El gobierno yanqui, usando a periodistas, busca derrocar al presidente indígena Castillo de Perú

1. He escuchado dos entrevistas al presidente del pueblo peruano, profesor indígena, Pedro Castillo. Mi primera reacción fue mentarles la madre al reportero Fernando del Río de la CNN por su trato racista y provocador, así como al comentarista Juan Ramón Rallo que hizo coro con el entrevistador que buscó ridiculizar al presidente peruano, el humilde funcionario de origen indígena y campesino. Éste se defendió como pudo ante la agresión reporteril que buscaba que el entrevistado confiese ser de izquierda y tener ligas con Sendero Luminoso, así como con los gobiernos de Cuba, Venezuela y México.

2. El presidente Castillo, de ahora en adelante, no debe dar entrevistas; debe evitar tratar con la prensa funesta que sólo busca enredar al entrevistado, sobre todo si es de origen humilde, con dificultades de expresión y sin costumbre de un pensamiento ágil. Lo que debería hacerse en estos casos es presentarse en conferencia de prensa cada mes o dos meses, con un equipo de tres o cuatro funcionarios para que traten los problemas más urgentes, siempre preparados para expulsar a periodistas provocadores que no pueden esconder que están sirviendo al imperio yanqui y a los sectores más poderosos de la burguesía peruana.

3. Yo jamás había defendido a gobierno alguno, aunque he visto con un poco de simpatía a gobiernos de izquierda o centro/izquierda. Pero en el caso de Castillo, que es claramente de origen campesino y se ve muy honesto, le daría un consejo: que no dé entrevistas «banqueteras», es decir, que no conteste preguntas sueltas; que de manera urgente siempre cuente con un equipo cada vez más hábil, para dar conferencias de prensa en fechas fijas. Tener cuidado con esos periodistas idiotas, que sólo buscan hacerse notar con el fin de cobrar buen dinero a quienes los envían como orejas o espías provocadores.

4. También los periodistas deben tener cultura política y ser muy honestos. Existen agencias noticiosas, radios, TV, periódicos, que viven de los llamados «moches», es decir, de los millonarios subsidios que reparten empresarios y gobiernos. Personalmente he sido sancionado por muchos periódicos por no someterme estrictamente a la línea marcada o no he sido aceptado porque mis artículos representan un peligro para quienes los subsidian. Yo estuve en Excélsior en 1976/77, en Unomásuno en 1984/85, en Diario de Yucatán de 1985/95, en el Por Esto, Mundo al Día, en otros periódicos y Revistas, y he sido corrido.

5. Hoy, después de 46 años de escribir y publicar varios miles de artículos, siguiendo mi conciencia y compromiso con los de abajo, –en muchos períodos artículos diarios- me siguen bloqueando en la prensa impresa de México. Estos tratos de la prensa imperialista contra el presidente indígena peruano Pedro Castillo, buscando la CNN y sus lacayos desprestigiarlo para luego derrocarlo, es una práctica que han venido imponiendo desde el siglo XIX los gobiernos yanquis. Éstos desde hace más de un siglo han usado a militares y políticos para los golpes de Estado, pero ahora –como en Perú- usan a periodistas.

LINK ORIGINAL: Aporrea

