El gobierno ya consiguió en moneda nacional la mitad del financiamiento del año

El gobierno obtuvo financiamiento en el mercado local en el primer semestre por el equivalente a US$ 885 millones, esto es 1,5 veces el monto que había ofertado emitir inicialmente de deuda en pesos , Unidades Indexadas ( UI , ajustan según la inflación) y Unidades Previsionales ( UP , ajustan según el Índice Medio de Salarios Nominales).

Según un análisis del exintegrante de la Unidad de Gestión de Deuda (UGD) del Ministerio de Economía y Finanzas y cofundador de la firma especializada en finanzas personales Personal Sherpa, Rodrigo Saráchaga, el 80% de la emisión se concretó entre enero y abril.

En ese lapso «varias de las licitaciones fueron ampliadas aprovechando tasas de interés que se encontraban en registros mínimos, y que comenzaron a incrementarse desde abril», indicó Saráchaga .

«Como parte del financiamiento obtenido en lo que va de 2022 deben sumarse las licitaciones especiales realizadas por el gobierno a fin de enero, en ocasión de una operación conjunta de emisión y manejo de pasivos con el Banco Central», recordó. En esa ocasión, se colocaron Notas del Tesoro en UI y en UP por el equivalente a US$ 1.019 millones.

La última información difundida por la UGD estimaba para el año emisiones de deuda por US$ 3.714 millones y ya se llevan colocados algo más del 50%: el equivalente a US$ 1.874 millones. Saráchaga señaló que seguramente la UGD actualice las estimaciones de necesidades de financiamiento para este año.

«En principio, el financiamiento proveniente del mercado de capitales debería completarse con las emisiones planteadas para el segundo semestre en el mercado doméstico (si bien el cronograma aún no está disponible), y la emisión del bono global sostenible en la que el gobierno viene trabajando hace ya meses», afirmó Saráchaga.

El año pasado, la UGD logró que US$ 3 de cada US$ 4 que colocó de deuda en los mercados local y global estuvieran denominados en moneda nacional, en un año donde las emisiones de deuda en los mercados superaron los US$ 4.000 millones.

En 2017 el gobierno se había financiado enteramente en moneda nacional en los mercados local y global, ya que ese año las emisiones internacionales fueron de dos bonos en pesos nominales a cinco y 10 años. De todas maneras, en ese año, la emisión de deuda total fue algo menor: US$ 3.045 millones.

