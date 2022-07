El Gobierno reactiva un proceso de hace 25 años contra Manfred

Entornointeligente.com /

El Viceministerio de Transparencia se sumó a un proceso penal más contra el alcalde Cochabamba, Manfred Reyes Villa, por presunto incumplimiento de deberes en el pago de 10 mil dólares por la expropiación de un terreno en 1997, hace 25 años.

El abogado de Reyes Villa, Ronald Pinto, dijo ayer que la denuncia fue interpuesta en 2013 por el exalcalde Edwin Castellanos, del MAS. Mencionó que el proceso avanzó en ausencia del alcalde hasta el inicio del juicio.

«En este proceso no tenía que estar el Viceministerio de Transparencia, pero había conseguido el link de la audiencia, cuando se le preguntó el motivo de su presencia porque no es acusador, han respondido que se enteraron y dicen que se están sumando y partir de ese acto la juez ha rechazado una excepción de prescripción y un incidente de nulidad», sostuvo.

Pinto dijo que para este viernes está previsto la continuidad de la audiencia de este proceso en el que la defensa del munícipe se enfocará en demostrar que «no hay delito», porque su actuación estuvo enmarcada en el cumplimiento de una sentencia del poder judicial.

Complementó que de acuerdo a antecedente la denuncia se fundamenta en que Reyes Villa no procedió al pago inmediato del saldo de la expropiación del terreno.

Más procesos

El jurista precisó que a la fecha la Gobernación y el Viceministerio de Transparencia reactivaron más de 14 procesos penales contra Reyes Villa, tres de estos ya se encuentran en etapa de juicio.

«Todos son por temas administrativos, pero los han penalizado, no hay sobreprecios ni se han beneficiado a terceros, debería resolverse en otras instancias como la Contraloría General del Estado, porque se trata de responsabilidad administrativa y civil», subrayó.

Respecto al caso de la represa Quecoma, el abogado afirmó que la audiencia del juicio oral se suspendió el lunes, porque una juez estaba con baja médica y por la recusación que presentaron como defensa.

«Esa obra fue diseñada por la Alcaldía de Sacabamba, el diseño estaba mal y por recomendación del supervisor y del fiscal de la obra se hizo la modificación. No existe daño económico, es un tema administrativo, están observando que no se haya conformado una comisión técnica para hacer los cambios, pero en el contrato dice que esta es solo una posibilidad, no algo obligatorio», recalcó.

Respecto a las declaraciones de la representante de la Gobernación sobre una presunta fuga de la autoridad edil, Pinto rechazó las afirmaciones e indicó que el munícipe cuenta con documentación de que solicitó asilo político en 2013 en Estados Unidos.

«Hay una arremetida judicial contra el alcalde, todos los procesos son de situaciones menores. Por eso,las autoridades del MAS están presionando e iniciando hasta tres juicios por un caso», concluyó.

Alcalde dice tener audios de casos

El alcalde Manfred Reyes Villa advirtió ayer con revelar audios para denunciar el sometimiento del «poder judicial» e indicó que la reactivación de sus procesos es parte de una «persecución política».

«Cuando ya el tema es político, cuando ya lo ve uno al mismo procurador local de Cochabamba, Ever Veizaga, que toda la vida nos ha atacado, son masistas, entonces lo ve ahí, en persona, desesperado. Se ha suspendido, uno, porque no había un juez, en segundo lugar, porque le hemos recusado porque en varias oportunidades ha intervenido», dijo en entrevista a Red Uno en referencia a la suspensión del juicio por la represa Quecoma.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com