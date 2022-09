El Gobierno fustiga a Camacho a cinco días del cabildo por el censo

Entornointeligente.com /

A cinco días del cabildo por el censo para 2023, el Gobierno fustigó al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, al responsabilizarlo del impacto económico que provocaría un paro indefinido y por intentar revertir el crecimiento que se ha logrado luego de la pandemia.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó que Santa Cruz alcanzó un crecimiento de 5,7 % y volvió a los indicadores de la prepandemia, antes de caída estrepitosa de su economía por la Covid-19.

«A eso quiere volver el gobernador de Santa Cruz, porque parece que en realidad no le gusta que le vaya bien a los cruceños, porque sabe que no tiene rédito en eso, porque el trabajo se lo debemos a los trabajadores y empresarios», declaró. Prada dijo que un nuevo paro indefinido para pedir censo en 2023 le representará a Santa Cruz una pérdida de $us 36 millones diarios.

«No estamos en tiempos de paro, estamos en tiempos de reconstrucción económica y productiva», manifestó.

Las declaraciones de la ministra se dieron después de que Camacho convocó a un cabildo el 30 de septiembre en el monumento del Cristo Redentor.

Camacho invitó a la población cruceña durante los actos por el 212 aniversario del departamento a asistir de forma masiva al cabildo del viernes para evitar la postergación del censo hasta 2024 y para «demostrar que con Santa Cruz no se juega».

Sin embargo, Prada considera que un paro será «ponerle freno a la economía, es como el gobernador estuviera queriendo estrangular al pueblo cruceño».

Con el cabildo del 30 de septiembre, Santa Cruz pone fin a la pausa que determinó por la realización de ExpoCruz y su efeméride. Entre julio y agosto, se realizó un paro de tres días.

El cabildo abordará dos aspectos El analista Paúl Coca explicó que el cabildo servirá para dos aspectos. El primero será «unificar la opinión cruceña, porque ahora las aguas están divididas, entre los que apoyan al gobernador y otros y los que apoyan al Gobierno, donde están varios alcaldes de Amdecruz y Jhonny Fernández».

El segundo será manejar un discurso nacional y que la postura cruceña sea socializada a nivel nacional con los ciudadanos.

«Mostrarles qué sucede si el censo no se realiza en 2023, en cuánto tiempo se hablará de la nueva repartición de recursos», manifestó Coca.

