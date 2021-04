El gobierno federal considera dos sitios más de California para albergar a niños migrantes

Las autoridades federales están considerando el uso de dos instalaciones más en California para albergar temporalmente al creciente número de niños migrantes no acompañados que llegan a la frontera sur con México.

El Centro de Convenciones de Long Beach pronto podría ser intervenido, dijo una fuente que no estaba autorizada para hablar públicamente sobre el asunto. Y los funcionarios federales enviaron una solicitud con el mismo propósito para usar Camp Roberts, una base de la Guardia Nacional del Ejército de California tierra adentro a lo largo de la costa central, confirmó el jueves el portavoz del Pentágono, John Kirby, en una sesión informativa.

El Centro de Convenciones de San Diego, que se había utilizado como refugio para personas sin hogar anteriormente durante la pandemia, se ha transformado en una instalación temporal para adolescentes hasta mediados de julio. En su primer día de la semana pasada, se esperaba que llegaran 500 niñas. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. Dijo que se realizarían pruebas para detectar el coronavirus antes de salir de las instalaciones fronterizas y nuevamente cada tres días después de su llegada al centro de convenciones.

El departamento se negó a comentar sobre las dos últimas solicitudes de instalaciones.

“El HHS notificará a los funcionarios estatales y locales cuando se tome una decisión sobre el uso potencial de cualquier instalación temporal para alojar a niños no acompañados”, dijo un portavoz de la agencia.

The Long Beach Post informó el jueves que los niños migrantes podrían ser alojados en la arena de 45,000 pies cuadrados del centro de convenciones. Agentes federales del Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa la seguridad fronteriza, fueron vistos visitando el centro el miércoles por la tarde.

John Braun, subdirector general del centro, declinó hacer comentarios. Los funcionarios de la ciudad no pudieron ser contactados el viernes.

Kirby, del Pentágono, dijo que la agencia estaba analizando la solicitud, pero se negó a confirmar cuántos niños podrían alojarse en Camp Roberts. Dijo que no tenía conocimiento de ninguna otra solicitud del HHS de asistencia para alojar a niños migrantes.

“Pero claramente, estamos en comunicación constante con HHS”, dijo. “Si desean solicitar un uso adicional de las instalaciones [del Departamento de Defensa], ciertamente aceptaremos esas solicitudes en el futuro”.

Hasta el viernes, 13,359 niños estaban bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del HHS después de ser transferidos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. La cantidad de niños detenidos por la Patrulla Fronteriza ha aumentado de manera constante durante el último año.

El mes pasado, los agentes de la Patrulla Fronteriza tomaron la custodia de más de 18,800 niños no acompañados, significativamente más que el máximo de un mes anterior de casi 11,900 en mayo de 2019, según cifras preliminares publicadas al Washington Post el viernes y confirmadas por Los Angeles Times.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que supervisa a la Patrulla Fronteriza, debe transferir a los niños no acompañados bajo su custodia a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados en un plazo de 72 horas. Ese proceso se ha visto obstaculizado porque cada día llegan más niños de los que pueden ser trasladados.

El uso de instalaciones temporales como centros de convenciones y bases militares es parte de los esfuerzos de la administración Biden para acelerar la transferencia de niños fuera de la custodia de la Patrulla Fronteriza, mientras la administración trabaja a través del largo proceso de aumentar las instalaciones con licencia estatal. La mayoría de las instalaciones temporales que se han abierto están en Texas.

Por ley, las personas tienen derecho a buscar asilo en los puertos de entrada de los EE. UU. Pero bajo la administración Trump, la gran mayoría de los niños y familias que buscaban asilo fueron rechazados. Lindsay Toczylowski, directora ejecutiva del Immigrant Defenders Law Center, dijo que cree que las ciudades como Long Beach que abren sus puertas a los niños es una indicación de cuán acogedora es California para los inmigrantes.

“La instalación de emergencia en California es necesaria para ayudar a limpiar el desorden de Trump y garantizar que los niños no acompañados tengan acceso al asilo una vez más”, dijo.

La mayoría de las bases militares son demasiado remotas para albergar a niños migrantes, dijo Louis DeSipio, profesor de ciencias políticas en UC Irvine. Los centros de convenciones encajan mejor, dijo.

“También deben asegurarse de que los niños migrantes estén seguros y no sufran más traumas”, dijo. “La imagen de los militares puede ser difícil para muchos de los migrantes centroamericanos”.

La Dra. Amy Cohen, psiquiatra infantil y directora ejecutiva de Every Last One, una organización sin fines de lucro con sede en Los Ángeles que trabaja para reunir a familias migrantes separadas, no estuvo de acuerdo en que se deba preferir un tipo de centro sobre otro.

“Los niños siempre están confinados al campus, por lo que podrían plantarlo en la luna y no importaría”, dijo.

Cohen dijo que los niños que permanecen bajo custodia gubernamental prolongada están traumatizados. Parte del problema, dijo, es que los niños que llegan con alguien que no sea un padre o tutor legal se clasifican como no acompañados y separados del adulto con el que viajaron. Las autoridades de inmigración afirman que lo hacen debido a su preocupación por la posible trata de niños.

“Este gobierno no parece reconocer que tener un edificio bonito con algunos crayones no reemplaza unir a los niños con sus familias”, dijo Cohen.

Algunos políticos republicanos y analistas conservadores se han ocupado del tema, llamándolo “la crisis fronteriza de Biden”.

“Las cifras de hoy son solo una prueba más de esta realidad innegable, y una prueba de que las políticas del presidente Biden están impulsando la crisis”, dijeron el viernes en un comunicado Lora Ries y Mark Morgan de Heritage Foundation, un grupo de expertos conservador con sede en DC.

Las cifras preliminares muestran que los funcionarios de CBP detuvieron a unas 171.000 personas el mes pasado en la frontera entre Estados Unidos y México. Ese número es ligeramente más alto que el máximo mensual anterior más reciente de 144,000 personas en mayo de 2019.

Después de marzo de 2020, el entonces presidente Trump invocó el Título 42, una autoridad de salud pública de uso poco frecuente que, según su administración, permitía a los funcionarios fronterizos expulsar rápidamente a los migrantes que buscaban ser admitidos en los EE. UU., Aparentemente para frenar la propagación del coronavirus. La mayoría de los migrantes que cruzan la frontera sin permiso simplemente son “expulsados” sin ser procesados ??a través del sistema judicial de inmigración.

