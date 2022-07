El Gobierno de Panamá propone un presupuesto para 2023 un 6.4% mayor al de 2022

Entornointeligente.com /

La propuesta presupuestaria fue presentada por el titular del MEF, Héctor Alexander

El presupuesto de Panamá para 2023 presentado este jueves por el Ejecutivo asciende a 27.162,9 millones de dólares, un 6,4 % más que el «presupuesto estimado de 2022», informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El proyecto de presupuesto de 2023 se distribuye en 13.411,7 millones de dólares para operaciones, 9.236,1 millones de dólares para inversión y 4.515,1 millones para servicio de la deuda, «que responden a las necesidades de los servicios requeridos por la pandemia tanto en los años 2020, 2021 y lo que va de 2022». El director de Presupuesto, Carlos González, afirmó que «el programa de inversiones se estaría apoyando en el ahorro corriente y el financiamiento externo programado», sin dar más detalles. La propuesta presupuestaria fue presentada por el titular del MEF, Héctor Alexander, a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) para su aprobación, en momentos en que Panamá atraviesa una crisis social derivada del alto costo de la vida, con sectores exigiendo transparencia, contención del gasto y un uso racional de los recursos públicos. Estos sectores claman para que los recursos necesarios para sufragar nuevos subsidios y otras medidas para abaratar costo el combustibles y alimentos —cuya disparada propició las protestas recientes—, no provenga de más deuda pública, después de que esta pasó de representar en 2019 —año en que asumió el presidente Laurentino Cortizo— alrededor del 40 % del PIB hasta situarse actualmente en más del 63 %. UN PRESUPUESTO QUE FAVORECE LOS SERVICIOS SOCIALES El Ministerio de Economía aseveró que el proyecto de presupuesto de 2023 «tiene una estructura que favorece el desarrollo de los servicios sociales», un sector al que se asignan 11.514,7 millones de dólares, que representa el 42 % del total. El sector de la Salud tiene asignado el 17 % del presupuesto general (4.565,8 millones de dólares); educación un 11 % con 3.084,9 millones; protección y seguridad 2.968,8 millones de dólares; y orden público y seguridad 1.704 millones o el 6 %. Al sector infraestructura se asignan 2.119 millones de dólares, que representa el 8 % del presupuesto; a vivienda y desarrollo comunal 789 millones de dólares, y a desarrollo y fomento a la producción 818 millones, precisó el MEF en un comunicado. «Para el próximo año el programa de inversiones de unos 9.236,1 millones de dólares se dividiría en 7.308,1 millones para inversiones físicas y 1.928 millones para inversiones financieras, que son las que realiza el Banco Nacional, la Caja de Ahorros y el Seguro Social, con relación a sus reservas», agregó. La información oficial no precisó la proyección de crecimiento económico en 2023, la tasa de inflación ni el déficit fiscal.

LEE TAMBIÉN: Se engrosa la lista de pre candidatos por la libre

LINK ORIGINAL: ElSiglo

Entornointeligente.com