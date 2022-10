El gobierno de Colombia y el ELN retoman las conversaciones de paz

Entornointeligente.com /

El regreso a las negociaciones está previsto para la primera semana de noviembre próximo. Venezuela, Cuba y Noruega actúan como garantes.

CARACAS — El Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) acordaron reinstalar la mesa de conversaciones con sus respectivas delegaciones, retomar los acuerdos y avances desde la firma de la agenda, el 30 marzo del 2016, y volver a los diálogos de paz después de la primera semana de noviembre.

«Para el Gobierno de Colombia y el ELN la participación de la sociedad en este proceso es esencial en los cambios que necesita Colombia para construir la paz», precisa el comunicado conjunto firmado por el Alto Comisionado para la Paz, Iván Danilo Rueda, y el primer y segundo comandante del ELN, Antonio García y Pablo Beltrán, respectivamente.

El comunicado se da luego de una reunión exploratoria celebrada la semana pasada en Venezuela, uno de los países garantes junto a Cuba y el Reino de Noruega. Este martes, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la Iglesia Católica participaron como invitados especiales.

También lea Más de 10 grupos armados en Colombia declaran cese al fuego unilateral Rueda destacó que la «transparencia» es el marco del diálogo e insistió en que la delegación de paz ha presentado elementos de «profunda confianza».

«Tiene que ver con la libertad de varias personas que estuvieron privadas de la libertad desde el 7 de agosto hasta el día de hoy y que estaban bajo su poder, hay una evidencia de desescalamiento de sus actuaciones en varios territorios de Colombia donde ellos operan», aseguró sin brindar más detalles.

Respecto al cese al fuego bilateral, el alto comisionado para la Paz dijo que se encuentran en fase de «construcción de confianza» y aseguró que en su momento se conocerán los avances y las decisiones en esa materia.

También lea Colombia: Significado y retos del nombramiento de la nieta de Gaitán al frente del Centro de Memoria Histórica García, por su parte, subrayó que las negociaciones continuarán sobre la base de los acuerdos establecidos previamente, por lo que las sedes de las negociaciones serán «rotativas» y aunque dijo que ya hay «ideas», no precisó el lugar de reinicio.

«Cualquier ajuste, modificación que se tenga que hacer, sea en la agenda, sea en la estructura de los países garantes lo haremos en la mesa de acuerdo con el gobierno», dijo.

García manifestó que evidencian un «viraje en la política de paz» que históricamente ha tenido Colombia y se refirió a la probabilidad de que los acuerdos que se vayan alcanzando abran otras oportunidades.

También insistió en la necesidad de «atacar» las causas que originaron el conflicto armado, entre ellas, la desigualdad, la inequidad social y la «falta de democracia».

Insertar share Petro y Blinken se reúnen en la Casa de Nariño Insertar share El código se ha copiado en su portapapeles. Ancho px Altura px Comparta en Facebook Comparta en Twitter The URL has been copied to your clipboard No media source currently available

0:00 0:01:34 0:00 Descargar 240p | 4,5MB 360p | 7,0MB 480p | 11,9MB 720p | 24,0MB 1080p | 39,0MB Sobre la propuesta de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro, quien tras asumir la presidencia de Colombia el 7 de agosto, prometió unir a la dividida nación, luchar contra la pobreza, desigualdad y el cambio climático, además de buscar la paz con la guerrilla y las bandas criminales, el representante del ELN opinó que lo importante no es negar los conflictos sino tratarlos y buscar soluciones a los problemas.

Los países garantes expresaron «satisfacción» por la decisión de las partes de reiniciar las conversaciones de paz sobre la base de «lo previamente acordado».

«Nos comprometemos a actuar en estricto apego a nuestra condición de garantes, de forma responsable e imparcial», expresó el vocero de los países garantes.

Una delegación del ELN que permanecía en Cuba llegó el domingo a Venezuela . A finales del mes pasado, el presidente Nicolás Maduro anunció haber aceptado la solicitud del mandatario colombiano, Gustavo Petro, de convertirse en garante en las negociaciones de paz de Colombia con la guerrilla del ELN.

También lea EEUU apoyaría «paz sostenible» de Petro con el ELN si es un «proyecto serio» Diversos sectores de la sociedad venezolana cuestionan la «neutralidad» de Maduro y han insistido en las distintas denuncias sobre la presencia de la organización en territorio venezolano con la «anuencia» del Estado.

En 2016, con el Gobierno del exmandatario Juan Manuel Santos, el ELN inició en Ecuador una negociación de paz que posteriormente se trasladó a Cuba.

El proceso fue congelado en 2019 por el expresidente Iván Duque, debido a que el grupo guerrillero no aceptó algunas exigencias, como la suspensión de hostilidades, y tras un atentado terrorista con carro bomba cometido por el grupo guerrillero contra una academia policial que dejó 22 cadetes muertos.

Guterres de la ONU, elogia el proceso Más tarde el martes el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, elogió los pasos dados por el ELN y el Gobierno de Petro a fin de alcanzar avances en el proceso de paz.

El comunicado de la ONU señala que Guterres «insta a ambas partes a aprovechar al máximo esta oportunidad para poner fin a un conflicto mortal que ha durado décadas y cuya resolución es fundamental para ampliar el alcance de la paz en el país».

Además, el alto diplomático a nivel global acogió como algo positivo que la sociedad civil se vea representada en los avances para la paz y agradeció a los gobiernos de Venezuela, Cuba y Noruega por su papel de garantes en el desarrollo del proceso.

[Con la colaboración de Luis Felipe Rojas, periodista de VOA, desde Miami]

