El Gobierno autoriza la primera fase del cierre de la central de Endesa en As Pontes

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se ha reunido hoy con Endesa para tratar el futuro de la central térmica de As Pontes (A Coruña). Tras recibir un informe de Red Eléctrica de España (REE) sobre la solicitud de cierre de la central presentada por la empresa, el Ministerio ha anunciado que da luz verde al cierre de dos grupos de la planta, mientras que la clausura de los otros dos grupos recibirá el permiso de manera condicionada. Según ha aclarado el Ministerio en una nota, el cierre definitivo dependerá del refuerzo de variables de disponibilidad de potencia en el sistema eléctrico.

En cuanto al futuro de la central y sus trabajadores, tanto el Ejecutivo como la empresa han vuelto a recalcar este lunes que los proyectos previstos para la reconversión industrial de la zona suman una inversión superior a los 2.500 millones de euros y generarán más de 1.300 empleos directos.

Aunque el Miteco ya contaba con un informe de REE elaborado en 2020 para autorizar el cierre de los cuatros grupos de la central de carbón, con unos 350 MW cada uno, en la primavera de 2022 decidió solicitar un nuevo informe, a la vista de las tensiones provocadas en los mercados energéticos por la guerra en Ucrania y la elevada exportación de electricidad provocada por la sequía y la indisponibilidad de buena parte del parque nuclear francés.

Este segundo informe de REE contempla escenarios no previstos anteriormente, con distinta participación de la cogeneración y una elevada y constante exportación a los países vecinos. El análisis revela la conveniencia de cerrar los dos grupos inoperativos y de que el cierre de los otros dos quede condicionado al refuerzo de variables de disponibilidad de potencia en el sistema eléctrico mediante diversas medidas que se están poniendo en marcha, como el aumento de la disponibilidad de la cogeneración o el establecimiento de un mecanismo de respuesta activa de la demanda.

Compromiso con la zona

La vicepresidenta ha expuesto la situación a Endesa y ha recordado su compromiso total con la zona afectada por el cierre, recordando que se ha puesto en marcha un Convenio de Transición Justa para desplegar instrumentos de apoyo a proyectos municipales, empresariales, de formación profesional y, especialmente, proyectos energéticos de renovables innovadores.

Ribera ha exhortado a Endesa a promover proyectos de reconversión e inversiones alternativas en la zona, en cumplimiento del Acuerdo por una transición energética justa para centrales térmicas en cierre , firmado en abril de 2020 entre el Gobierno, sindicatos y las empresas propietarias de las centrales.

Por su parte, Endesa ha actualizado la información sobre los proyectos que está promoviendo en el municipio, que, de acuerdo con sus cálculos, implican una inversión de 2.682 millones y la generación de 1.361 empleos directos.

Por un lado, la empresa Sentury Tire instalará una fábrica de neumáticos en los terrenos de la antigua mina, con una inversión de 477 millones. Con una capacidad de producción de 12 millones de neumáticos al año, creará 750 empleos y multiplicará el volumen de tráfico del Puerto de Ferrol.

Asimismo, Endesa informa de que Ence prevé ubicar una fábrica de biocombustibles, bio-productos y celulosa especial en los terrenos de la central, que implicaría una inversión de otros 355 millones. Este proyecto generará 150 empleos directos, que se incrementan hasta los 1.000 empleos teniendo en cuenta los indirectos e inducidos. La empresa también ha expresado que sigue trabajando en identificar otras propuestas e inversiones.

Junto a estas iniciativas industriales, Endesa desmantelará la central, dará un fuerte impulso logístico a la terminal del Puerto de Ferrol y materializará un plan de formación para las personas del entorno. Sobre todo, sustituirá los 1.400 MW de carbón de As Pontes por 1.300 MW renovables, en buena medida destinados a abastecer a industrias gallegas, como la referida instalación de Sentury o Alcoa, mediante PPA. Y también creará un centro logístico de mantenimiento eólico para sus instalaciones en España y levantará una planta de hidrógeno verde de 100 MW.

Ayudas públicas

El Gobierno ha desplegado numerosos instrumentos de ayuda en el ámbito de la transición justa. La convocatoria de ayudas a infraestructuras ambientales, sociales y digitales para zonas de transición justa, dotada con 91 millones, ha recibido solicitudes de todos los municipios del Convenio de Transición Justa de As Pontes. Asimismo, el municipio de As Pontes fue adjudicatario de ayudas para tres proyectos mediante una convocatoria de 2021 por valor de 1,2 millones. Con estos fondos se apoya el desarrollo del centro logístico de As Pontes, en el que la aportación del Miteco es la mayor contribución al proyecto, o la creación de una entidad urbanística municipal para la conservación y la prestación de servicios a los polígonos empresariales.

Por otro lado, para apoyar la generación de empleo en la zona, el Miteco lanzará convocatorias de ayudas a proyectos empresariales, cuyas bases reguladoras se publicarán pronto. Acaba de lanzar una licitación para contratar un servicio de formación profesional para los trabajadores afectados por los cierres y la población desempleada de las zonas de transición justa. La vicepresidenta ha subrayado que la colaboración con las administraciones locales y, en particular, la implicación del Concello de As Pontes, está siendo fundamental.

A estas iniciativas de apoyo específico se añaden los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; los destinados a financiar instalaciones de hidrógeno renovable, almacenamiento, redes de calor, biogás y otros proyectos energéticos innovadores que incorporan criterios de priorización para las zonas con centrales en proceso de cierre, entre ellas la de As Pontes.

Adicionalmente, el Fondo de Transición Justa que el Ejecutivo coordina con las comunidades autónomas aportará 111 millones para mitigar los impactos de la transición energética en Galicia.

Otro aspecto fundamental trasladado por la vicepresidenta es la necesidad de que Endesa gestione una transición adecuada, ágil y facilitadora para sus trabajadores propios y los de las empresas auxiliares. Ribera ha hecho énfasis en la importancia de que las personas afectadas estén en el punto de mira de las oportunidades de empleo en los proyectos de desmantelamiento y de reconversión. Endesa, en consonancia, se ha comprometido para a generar una transición fluida hacia el futuro de As Pontes, con continuidad en los empleos.

LINK ORIGINAL: Cinco Dias

