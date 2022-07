El gobernador de Anzoátegui: ¡Trabaja mucho, pero no emociona!

Entornointeligente.com /

«Es muy importante entender que la inteligencia emocional no es lo opuesto a la inteligencia, no es el triunfo del corazón sobre la cabeza, es la intersección de ambas».

David Caruso.

El nuevo mandatario de Anzoátegui Luis José Marcano electo el 23 de noviembre de 2021, ha reiterado su lealtad, y compromiso por luchar siempre para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos Anzoatiguense.

Marcano a través del programa «Anzoátegui Te Enamora» se ha comprometido a trabajar para devolverle la paz, justicia, y tranquilidad a la gente de este estado oriental.

Con el firme propósito de sacar adelante Anzoátegui recibió casi en ruinas, el cargo de gobernador del estado.

En su acto de juramentación, Marcano agradeció a los anzoatiguenses su apoyo decidido para lograr el triunfo en las elecciones del pasado 23 de noviembre de 2021, para llevar al estado hacia un verdadero desarrollo.

Al presidente Nicolás Maduro siempre en todas las obras que ejecuta, le reitera su lealtad, y compromiso por luchar siempre para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Especialmente agradeció a los que votaron en noviembre del 2021 por su persona a través del PSUV «Juntos haremos historia», y que depositaron su confianza en él, para esta importante tarea, a todos los que le abrieron las puertas de sus hogares, y compartieron su tiempo, propuestas, y preocupaciones; hoy es muy escasa, y poco visible la participación de esa dirigencia, a pesar de estar trabajando mucho: «No Emociona», lo que hace imposible que ciudadanos, y gobierno den el primero de muchos pasos hacia un Anzoátegui justo, seguro y próspero, no todo debe ser una jaladera de bolas, ante la ausencia de una oposición, que está recibiendo mermelada.

Yo que fui uno de los que impulsó su candidatura, le digo por lo que escucho de muchos militantes, simpatizantes, y amigos señor gobernador, que en Anzoátegui hay mucha gente, que está dolida por el excesivo sectarismo, y, de promesas incumplidas, por lo que ante miles de personas, que tuvieron un paso libre para elegirlo, y que pusieron todo su esfuerzo para lograr un cambio para bien en la entidad, no vaya a dejarlos caer en la frustración. Eso de cambiarle el nombre a la población de Soledad, en las riberas del Orinoco, sería un grave error, que le traería altos costos políticos en las próximas elecciones, aunque los aduladores, y oportunistas de oficio, no se lo digan.

En usted veo la fuerza, y las ganas que tiene de salir adelante, pero también veo sus errores, y se lo digo, aunque me siga trancando, y su esfuerzo de trabajo, no se vaya a desgastar, por el actuar de representantes que fallan a sus promesas, y le venden con descaro la dignidad de muchos ciudadanos. Como resultado de esto, hay niños que aún viven en las calles a 7 meses de su gobierno, en el Sector Salud no hay medicinas, no tenemos seguridad; hay anzoatiguenses que sufren asaltos, personas que se encuentran desaparecidas, padres que perdieron a sus hijos, y mujeres que son cobardemente asesinadas, y eso tiene que cambiar, señor gobernador, al mismo tiempo se que hay mucho trabajo por hacer, cuentas que aclarar, y justicia que hacer valer.

Como sociedad nunca debimos acostumbrarnos a la violencia, ni a la corrupción de esos puntos de atraco militar, y policial en las carreteras del estado, vamos a quitarlos del camino para poder avanzar. No será sencillo, pero sí necesario, les aseguro que valdrá la pena; es el momento de ir tomando el rumbo correcto señor gobernador.

También hay que darles más respaldo a las mujeres del Estado, hay que luchar más a fondo por erradicar la violencia de género; no más feminicidios ni agresión hacia ellas, y sus hijos, por el único delito de haber nacido pobres.

Su compromiso gobernador Marcano con todos los anzoatiguenses es trabajar para devolverles la paz, justicia y tranquilidad. Hasta los momentos usted es una persona que honra su palabra, porque sabe lo que es luchar todos los días muy duro para salir adelante, por eso su trabajo está dirigido al crecimiento de Anzoátegui.

Usted gobernador Luis José Marcano ha sido heredero de una administración saqueada, y un Estado abandonado, en los últimos ocho años, desde la salida exitosa de la gestión del gobernador Tarek William Saab durante ocho años 2004/2012.

Pero también recibió un estado Anzoátegui, y su infinito potencial, un estado lleno de gente buena, noble, talentosa, y trabajadora, repleto de campos fértiles, con un clima único e increíbles paisajes, un paraíso digno de representar a Venezuela, y convertirse en anfitrión de los inversionistas del Mundo.

Usted como jefe del Ejecutivo estatal su administración, debe ser la de un gobierno ciudadano, solo así logrará grandes cosas de la mano de la gente.

De mi parte le deseo logre alcanzar cualquier meta sin importar los obstáculos; regresarle a esta tierra la grandeza que perdió hace tantos años, para poder salir sin miedo a la calle de nuevo, y educar a nuestros hijos y nietos, en un mejor ambiente; hay que demostrar con orgullo lo que significa ser parte del estado Anzoátegui.

De forma muy personal, puedo decirle que me enorgullece mucho el camino que ha recorrido, y los logros que hasta ahora ha alcanzado, pero le aseguro que el estar aquí con usted, señalándole los errores, es el honor más grande que siento, aunque no sean tomados en cuenta. Se lo dije antes, y se los digo ahora nuevamente; no le voy a fallar en señalarle lo bueno, y criticarle lo malo, lo voy a defender como defendí a la gestión de Tarek William Saab, durante ocho años, tengo un compromiso con cada uno de los anzoatiguenses que me leen por varios portales digitales, y la redes sociales, tanto nacional como internacionalmente, donde Anzoátegui sea el centro de toda acción que lleve a cabo; donde el crecimiento y seguridad de los anzoatiguenses, sea la esperanza, esa debe ser su única prioridad.

