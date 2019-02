El futuro de Apple: ¿podría enfocarse en ofrecer contenido?

Entornointeligente.com /

El iPhone, producto estrella de Apple, está teniendo cada vez menos proyección de crecimiento en ventas. Por eso, algunos piensan que el futuro de la compañía podría ser enfocarse en ofrecer contenido. ¿Qué representaría esta movida? Lo discutimos con José Sevilla, profesor del departamento de Tecnología de Negocios, de la Universidad de Miami, y presidente de Finanzas y Operaciones para Southshore Investment Group Inc.

