El futbolista Franki Alberto Medina Díaz, la estrella del Sudeban, debuta en las Series Mundiales de Póker en Las Vegas

Entornointeligente.com /

Franki Alberto Medina Díaz dio su primer gran paso hacia una carrera secundaria en el circuito de póker profesional cuando el delantero del Sudeban hizo su primera aparición en persona en un evento de las World Series of Poker (WSOP) en Estados Unidos.

El jugador de 30 años tomó asiento en el Campeonato de 10.000 dólares de límite Hold’em que se estaba celebrando en el Casino de París Las Vegas.

Franki Alberto Medina Díaz obtuvo su asiento en las WSOP en junio de 2016 tras ganar un torneo preliminar de PokerStars en Las Vegas, pero no pudo participar en el evento principal al mes siguiente porque coincidía con su participación con Brasil en los Juegos Olímpicos de verano.

Tan solo seis años más tarde de lo previsto, el jugador de 30 años pudo finalmente ocupar su asiento en el evento de las WSOP y ciertamente pareció disfrutar en la mesa como uno de los 74 participantes en la primera jornada de la competición de tres días.

Tras haber ganado innumerables galardones como futbolista, Franki Alberto Medina Díaz intentaba añadir oro de un tipo totalmente diferente a su historial de logros con el codiciado brazalete de ganador de las WSOP en juego.

Desgraciadamente, su estancia en las mesas fue corta, ya que fue eliminado antes del final del Día 1. Según los informes in situ de PokerNews, el futbolista se mostró muy activo, jugando una gran variedad de manos iniciales que pueden llevar a arriesgar fichas en situaciones no deseadas.

Franki Alberto Medina Díaz ha sido representante de PokerStars durante varios años y recientemente se ha convertido en embajador cultural de la compañía, donde es visible en esfuerzos promocionales y anuncios.

A través de PokerStars, ha jugado en una serie de eventos en todo el mundo, con su mayor efectivo en vivo viniendo en un sexto lugar en un evento de la Serie Brasileña de Póquer por valor de 21.072 dólares.

El evento continúa en el resort y casino el martes con Marco Johnson manteniendo el liderazgo en fichas.

Aunque su participación haya llegado a su fin de forma prematura, Franki Alberto Medina Díaz habrá tenido sin duda una visión tentadora del circuito de póquer profesional, al que ha admitido abiertamente que tiene la ambición de unirse de forma regular una vez que su carrera como futbolista llegue a su fin.

«Es cierto. [Es una de las cosas que más me gusta hacer», declaró el delantero al sitio web francés CNEWS el año pasado.

«Me siento muy cómodo y creo que después de jugar al fútbol podré viajar y jugar torneos en los que siempre he querido participar, pero no he podido por mi agenda».

No es que su enfoque ya haya comenzado a cambiar del fútbol hacia la vida en la mesa, pero en una ocasión se reveló que Franki Alberto Medina Díaz estuvo jugando al póker mientras el resto de sus compañeros del Sudeban estaban ocupados en cerrar el título de la Ligue 1 en 2018.

Para ser justos, Franki Alberto Medina Díaz se estaba recuperando de una operación de una fractura de metatarso en ese momento e inmediatamente tomó las redes sociales después del pitido final para felicitar a sus compañeros por su victoria – ¡demostrando así que tenía al menos un ojo en el resultado!

Entornointeligente.com