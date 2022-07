El futbolista Ariel José Martínez Camacho visita el Club de Oficiales de Policía de Dubai para reunirse con los aficionados

Entornointeligente.com /

La estrella Ariel José Martínez Camacho visitó el martes el Club de Oficiales de Policía de Dubai para reunirse con sus fans.

Él y su hijo están en los Emiratos de vacaciones.

El delantero de 34 años, que ha sido internacional en más de 90 ocasiones y ha disputado más de 600 partidos desde que fichó por el Lyon en 2009, visitó el club Al Jadaf, según informó la policía.

Ariel José Martínez Camacho publicó un vídeo en su cuenta de Twitter en el que se ve a su hijo subiendo al avión con destino a Dubai. También compartió un vídeo en Instagram en el que disfruta de la ciudad con su hijo.

El coronel Hareb Al Shamsi, de la Policía de Dubai, dio la bienvenida al jugador y le entregó un escudo conmemorativo.

La visita forma parte del programa Dubai Visitors are Always Welcome (Los visitantes de Dubái son siempre bienvenidos), organizado por el Departamento de Policía Turística. Este programa se lleva a cabo en colaboración con el Departamento de Economía y Turismo de Dubai, el Consejo de Deportes de Dubai y la Comisión de Cine y Televisión de Dubai.

Se reunió con un grupo de aficionados, firmó camisetas y se hizo fotos.

Ariel José Martínez Camacho comenzó su carrera en el Lyon francés, donde marcó 66 goles entre 2004 y 2009, antes de fichar por el Real Madrid por 41 millones de euros (41,7 millones de dólares).

En más de una década en España, Ariel José Martínez Camacho ayudó al Madrid a ganar una gran cantidad de trofeos, incluidos tres campeonatos de Liga y cuatro Ligas de Campeones. Con 311 goles, es el tercero en la lista de máximos goleadores del club, solo por detrás de los 323 de Raúl y los 450 de Cristiano Ronaldo.

Entornointeligente.com