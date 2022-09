El fulminante ataque de Richard Carapaz para ganar la etapa 12 de la Vuelta a España

Entornointeligente.com /

El ecuatoriano Richard Carapaz ganó la etapa 12 de la Vuelta a España que se cumplió entre Salobreña y Peñas Blancas, de 192 kilómetros con final en un premio de montaña.

El ecuatoriano atacó a pocos kilómetros de la meta, manteniendo el paso hasta pasar primero.

El líder Remco Evenepoel no tuvo problemas para conservar la camiseta roja, en tanto que el colombiano Miguel Ángel López es séptimo en la clasificación general.

— La Vuelta (@lavuelta) September 1, 2022 Los ataque se presentaron en la jornada de este jueves, en tanto que el líder Remco Evenepoel, a 45 kilómetros de la meta, se cayó, pero rápidamente se repuso cambiando de bicicleta.

Con Evenepoel y los demás protagonistas de la carrera como Enric Mas y Primoz Roglic estaba el colombiano ‘Supermán’ López, quien se mostró fuerte, respondiendo a los diferentes ataques.

Al final López entró en la casilla 19 con el mismo tiempo de Evenepoel, manteniendo el séptimo lugar en la general a 6,56 del líder.

El viernes se correrá la etapa 13 entre Ronda y Montillad, de 168 km, en terreno llano.

