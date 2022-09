El fútbol y sus anécdotas: arquero paso 15 minutos en el arco sin saber que el partido había terminado

Entornointeligente.com /

Esta anécdota se volvió un meme en redes sociales para resaltar los malos días que se pueden tener.

El fútbol y sus tantas anécdotas para recordar, como la del arquero Samuel Bartram, quien jugó con el equipo inglés Charlton Athletic. Una Navidad con mucha niebla le hizo una mala jugada en un partido.

En 1937, los equipos ingleses Charlton Athletic y el Chelsea se encontraban disputando un partido de liga en el estadio Stamford Bridge, en Inglaterra. Al inicio todo se tornaba en completa normalidad, pero el clima comenzó a opacar el espectáculo .

?En ese juego hizo presencia el frío poderoso que suele sentirse en cada Navidad en Londres, tanto así que la densa neblina en la cancha hizo que todos los que se encontraban en el estadio tuvieran que salir. Pero no todos lo hicieron.

Dado que el partido fue interrumpido en varias ocasiones por el central, en la última pausa Bartram se quedó sentado en su arco para esperar el aval de volver a jugar. No obstante, eso no sucedió.

Pasaron 15 minutos y el arquero seguía esperando bajo su portería la luz verde de la continuidad del encuentro. Sin embargo, entre la neblina vio una sombra que cada vez se iba acercando más hacia él, por lo que Bartram pensó que era el juez para darle indicaciones.

No obstante, se llevó la sorpresa de ver a un guarda de seguridad del estadio, quien le dijo que todos los asistentes habían salido del estadio hacía 15 minutos, pues lo que quedaba del encuentro se canceló al ver que la neblina no cesaba.

Bartram y la autobiografía que narra su anécdota

Tiempo después de haber vivido aquel suceso, el guardameta escribió una autobiografía en la que, precisamente, narró lo vivido en ese partido. Aseguró que el momento fue muy gracioso para él y por ello siempre va a recordarlo.

«Cada vez veía menos y menos a los jugadores. Estaba seguro de que dominábamos el partido, pero me parecía obvio que no habíamos hecho un gol, porque mis compañeros habrían vuelto a sus posiciones de defensa y yo habría visto a alguno de ellos. Tampoco se escucharon gritos de festejo», relató.

Asimismo, comentó que en ese momento se extrañó porque no vio ni escuchó nada, pero pensó que podía haber sido el aburrimiento de los espectadores por tantas interrupciones en el cotejo.

«Lo único que hice fue regresar al vestuario, donde todos comenzaron a burlarse de mí por lo ocurrido. Solo sonreía porque las palabras no me salían», exclamó.

Su historia quedó guardada en los momentos más cómicos del fútbol y hay quienes todavía reviven el momento: «Cuando tengas un mal día, recuerda a Sam Bartram, el portero que en 1937 se pasó 15 minutos en su portería sin enterarse de que el partido se había suspendido por la niebla», recalcan usuarios en Twitter y Facebook.

