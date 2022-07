«El fútbol no es para cagones»: Tevez contra Retegui, que iba a ser su ayudante, y optó por quedarse en su cargo público

Entornointeligente.com /

Rosario Central sigue en un momento deportivo muy complicado. Carlos Tevez tomó las riendas del club en las últimas posiciones y luego de dos partidos el equipo sigue sin ganar y cayó en las dos presentaciones.

Más allá de los resultados Tevez, que hace su primera experiencia como entrenador, afirmó: «Cuando agarré Central sabía el plantel que tenía, no era que no sabía todo lo que estaba pasando el club, pero de a poco estamos construyendo algo que es muy lindo».

El Apache, que desde hace unas horas cuenta con el uruguayo Jhonatan Candia en el plantel agregó: «Obvio que los resultados no nos están acompañando, pero el fútbol argentino esta muy difícil. Hay que ingeniársela con lo que hay».

🟡🔵🟡🗣️ Carlos Tevez habló en exclusiva con TyC Sports sobre la actualidad de #RosarioCentral : «ESTOY CONVENCIDO DE QUE VAMOS POR EL BUEN CAMINO». pic.twitter.com/0ruPG0fTPs

— TyC Sports (@TyCSports) July 5, 2022 De todas maneras, lo que más llamó la atención de su diálogo en TyCSports fueron las duras declaraciones contra Carlos «Chapa» Retegui quien iba a ser su ayudante técnico en el Canalla.

«Retegui fue desprolijo porque prefirió más un compromiso político que su sueño y soy leve con lo que estoy diciendo. No solo falto a su palabra a mí, sino a mis hermanos, al profe, a mi familia y eso fue lo que más me dolió», sostuvo Tevez.

Carlos «Chapa» Retegui presentado como nuevo secretario de deportes de Buenos Aires. Cabe recordar que Retegui es el secretario de deportes de Buenos Aires y que por continuar en ese cargo fue que tomó la decisión de no acompañar a Tevez en el proyecto de Rosario Central, más allá de que pocas horas antes de que asuma el Apache seguía en el equipo.

«Me entero por los periodistas y eso tambien me dolió mucho. Solamente me hubiera gustado que venga de frente y me lo diga en la cara», sostuvo el exBoca Juniors.

«Quiero ser prolijo en lo que digo porque es una situación muy delicada y es así. Me quedé más sorprendido que nadie. Veníamos trabajando desde hace seis meses, pero él priorizó más las 30 o 40 personas que él puso en el cargo en el que está, que su sueño. En eso falló a mucha gente y después pasa esto. El fútbol no es para los cagones, es para el que ponga el pecho y vaya al frente», sentenció.

💣 CARLOS TEVEZ, DURÍSIMO CON RETEGUI 💣

«Prefirió más un compromiso político que su sueño. Faltó a su palabra y fue desprolijo. El fútbol no es para cagones». pic.twitter.com/qTOonYMDFt

— TyC Sports (@TyCSports) July 5, 2022 «Hace cinco o seis días que no duermo. Quiero aclarar que primero soy amigo personal de Carlos (Tevez) y lo quiero con el corazón. Hace una semana Rosario Central, uno de los más grandes del mundo y con una hinchada majestuosa, nos llamó y la verdad es que lo voy a acompañar siempre que me lo permita el gobierno de la Ciudad y la secretaría de Deportes. Pero no puedo dejarla de la noche a la mañana», había expresado Retegui hace algunos días en diálogo con TyC Sports.

