El fútbol aficionado llegó de nuevo a los barrios de Cali con el inicio de la Copa Valle Oro Puro

La I Copa de Fútbol Valle Oro Puro vivió su primera jornada este fin de semana, en un evento que regresó el futbol aficionado a los tradicionales barrios de Cali gracias a la iniciativa de la Gobernación del Valle e Indervalle con el apoyo de la Liga Vallecaucana de Fútbol.

El partido inaugural se llevó a cabo este domingo en la cancha principal del barrio 12 de Octubre, con la asistencia de más de 500 personas quienes vieron rodar el balón en el juego en donde el onceno de Occidental FC que representa el valor de Cooperación venció 5 goles a 1 a los Astros Latinos que representa el valor de la Amistad.

La jornada estuvo enmarcada no solo por el buen fútbol sino por actividades culturales y la promoción de la economía en las seis sedes donde se disputan los partidos. Durante el juego en el barrio 12 de octubre, hubo rifas en compañía de jugadores como Luis Paz del América de Cali y ex-jugadores que han disfrutado de este tipo de torneos de las comunas de Cali. Cada equipo participante es encargado además de promover valores a lo largo de la copa, mostrándoles la sana competencia a compañeros, asistentes, amigos y familiares, con la importancia de construir a través del deporte valores como la tolerancia, la solidaridad, empatía, amistad, responsabilidad, entre otros.

«En nombre de la gobernadora Clara Luz Roldán decirles que estamos felices de ver cómo regresa el fútbol que le conocemos y de cariño «de rodillones»; jornadas de integración familiar; de unirse los vecinos y de reactivación económica con los vendedores del sector. Seguimos liderando temas de deporte, de recreación pero también construyendo sociedad» manifestó el gerente de Indervalle, Carlos Felipe López encargado de hacer el saque de honor en este juego.

La primera jornada tuvo como resultados en las diferentes sedes :

FENALCO KENNEDY

Graderías y escenarios (comuna 11 ) venció 9-2 a Los Lagos FC (Comuna 7).

Aston Birra (comuna 13) cayó 0-2 ante Granada FC (comuna 10).

POLIDEPORTIVO LA 23

Dorados (comuna 19) derrotó 4-3 a Atlético Llano verde (comuna 15).

La próxima fecha se disputará el sábado 18 de junio con partidos como, Occidental vs La Banda de Esfordec, Chiminangos 2 vs Cali Leones, Real Amistad vs Bayer Múnich, entre otros en canchas Las Ceibas, San Juan Bautista y Fenalco Kennedy.

LINK ORIGINAL: El Pais

