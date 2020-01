El Foco. El elefante blanco y la robot REK

Entornointeligente.com /

¿Austeridad franciscana, juarista y republicana? ¿Qué es eso? preguntó la mayoría del Senado, compuesta por el morenismo y sus aliados cuando decidió emprender, porque era inaplazable, según sus cuentas, la remodelación de la sede legislativa de Reforma a sólo nueve años de su inauguración —muy criticada por el gasto que representó el elefante blanco lleno de goteras—, con el argumento de que bien vale tirar ahí la friolera de casi 250 millones de pesos, porque nunca se le “había proporcionado mantenimiento mayor”.

El mando de la Cámara Alta, que integra Ricardo Monreal, justificó los trabajos para renovar elevadores, pisos, alfombras, ventilación y equipo contra incendios “porque están orientados a garantizar la seguridad y protección civil” de quienes laboran en el lugar o lo visitan. ¿Acaso existía el riesgo de que alguien patinara fuera de tribuna al caminar en el mármol importado de China que tanto criticó en su momento Monreal? ¿Alguien se lastimó al usar los finos muebles traídos de Italia y España?

¡Ah, pero también garantizan la transparencia, pues la democracia cuesta! Por eso 578 mil pesos se destinaron a la “actualización biométrica” del sistema de asistencia y votación, para que sepamos quiénes hacen turismo legislativo y cómo se aprueban las iniciativas. Después de estas obras “prioritarias”, sólo queda esperar que el Senado esté a la altura y no reproduzca hechos tan penosos como el trato que se dio en Palacio Nacional a nuestra embajadora en Washington, Martha Bárcena, relegándola a una de las últimas filas en la reunión anual del cuerpo diplomático, donde por cierto no se invitó a las titulares de las mesas directivas del Senado y la Cámara Baja, Mónica Fernández y Laura Rojas, respectivamente. ¡Si no pueden, que los ayude la nueva robot REK de la cancillería!

PARA OTRA OCASIÓN

Golfo Pérsico.— El conflicto entre EU e Irán, que lucía inevitable, entró en una fase de distensión tras el lanzamiento de misiles a una base del Pentágono en Irak sin causar bajas.

REGISTRAN MARCA Hay algo aun peor que los narcocorridos

Los narcocorridos, se ha recalcado, son una de las expresiones más negativas de la cultura emanada del hampa, ¿pero qué nos dicen de los malandrines que han intentado inscribir sus nombres, caras, firmas, apodos y hasta huellas dactilares como marcas registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial? Por ahí han desfilado personalidades como El Chapo Guzmán e incluso el colombiano Pablo Escobar Gaviria.

ANTES FUERON MILLONES DE CONEJOS Camellos entre fuego cruzado

Unos 10 mil camellos salvajes serían sacrificados en Australia para que no disputen la reserva de agua a una comunidad aborigen en la isla arrasada por incendios que hacen olvidar el infierno del Amazonas. Ya en el pasado millones de conejos fueron abatidos, pues amenazaban el frágil ecosistema, al tratarse de una especie importada en la colonia.

DIPLOMACIA ¿Regresó el big brother de América Latina?

La reunión anual de embajadores y cónsules de México dio mucho de qué hablar, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el “gran hermano” de América Latina está de vuelta. También reiteró que no es necesario que viaje, pues Marcelo Ebrard lo representa muy bien. Por ahí dicen los porristas que el big bro-ther se apuntó un éxito con la renuncia en Bolivia del expresidente Jorge Tuto Quiroga.

1 MILLÓN de víctimas, entre combatientes y civiles, causaría una invasión de EU a Irán, según expertos.

2.63% TASA de la inflación en México en 2019, el segundo registro más bajo desde 1969, afirmó el Inegi.

LINK ORIGINAL: El Universal

Entornointeligente.com