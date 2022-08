¿El final de la CMK?

Entornointeligente.com /

C on la posible salida de Casemiro con destino al Manchester United , el Real Madrid vería romperse la que posiblemente sea la línea de medios más determinante de toda su historia. No ha sido Luka Modric (36 aáos) el primero en abandonar el club del Bernabéu, como las leyes de tiempo y la naturaleza parecían seáalar. Ni tampoco Toni Kroos (32). Se puede marchar Casemiro, el más joven de los tres ( 30 aáos ), atraído por la oferta difícilmente rechazable de un club que, en este momento de su muy cuajada historia, está a aáos luz de la entidad madrileáa.

Desde 2016 El adiós de Casemiro marcaría el final de una era en el Madrid, una larga etapa de éxitos que arrancó en los primeros meses de 2016 , cuando Zinedine Zidane dio por fin entrada a ‘Case’ en el once habitual del Madrid para servir de ancla a la distribución periscópica de Kroos y a la linterna mágica de Modric. El invento de ZZ tuvo como primer gran fruto la conquista de la Undécima en Milán y la increíble prolongación de dos Champions más de manera consecutiva , siempre con la Santísima Trinidad de medios blancos sobre el terreno de juego. Una secuencia que tuvo continuidad incluso cuatro aáos más tarde, en la temporada 21-22 , cuando Casemiro, Kroos y Modric formaron el armazón del Madrid para doblegar al Liverpool en la final de Saint-Denis. Un epílogo a la altura de su leyenda.

