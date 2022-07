El final de «Better Call Saul», llega «Elvis» y más actividades destacadas para la semana

Entornointeligente.com /

música Cumbia, Haydn y punk entre los shows que vienen De la cumbia a la música académica, hay opciones interesantes para los próximos días. El jueves, en Sala del Museo, Cumbia Club recibirá a Luana en su after office El Club de la Cumbia. El viernes a las 20.00, el Conjunto Nacional de Música de Cámara tocará Haydn en el Festival Instrumentos de Época, en el Auditorio Vaz Ferreira; y a las 21.00 en la Sala Lazaroff, cantará Diego Rossberg . Ese día y al siguiente, Trotsky Vengarán estará en La Trastienda; y el sábado, Fabva presentará su disco Despierto en Sala Camacuá. Además, la Zitarrosa recibirá el espectáculo Macu ta Cantado , homenaje al poeta Macunaíma .

cine «Elvis» y «La gallina turuleca» De momento, los estrenos anunciados para el jueves en cines locales son dos. Uno ha generado bastante expectativa y es Elvis , la biopic sobre el Rey del Rock que dirige Baz Luhrmann ( Moulin Rouge, El gran Gatsby ) y tiene a Austin Butler en el protagónico, y a Tom Hanks como su mánager, el coronel Tom Parker. El otro, bien para ampliar las opciones en las vacaciones de invierno, es La gallina turuleca. La animación sobre el personaje infantil que tiene una pegadiza canción es de Eduardo Gondell, es de 2019 y viene precedida de un Premio Goya y un Premio Platino. La música, como en Elvis, es bien protagonista.

teatro «La forma de las cosas» y más estrenos La cartelera teatral suma un estreno y una reposición para el próximo fin de semana. El estreno será en el Teatro Circular: se trata de La forma de las cosas , que se podrá ver a partir del domingo (el sábado es solo por invitación), y tendrá funciones sábados a las 20.30 y domingos a las 19.00. Dirigen Fabio Zidan y Gustavo Bianchi. La reposición, en El Galpón y a partir del sábado, es la de Tristeza y alegría en la vida de las jirafas , que irá los sábados a las 20.30 y los domingos a las 18.30. Y en Undermovie, el viernes a las 23.00 estará Matu Venao , con su nuevo show de stand up, Yolanda , en el que se ríe de la vida cotidiana.

streaming El final de «Better Call Saul» y más novedades La agenda de estrenos de streaming para esta semana ofrecerá material para todos los gustos. Este martes, Netflix presentará la segunda parte de la última temporada de Better Call Saul , el exitoso spin off de Breaking Bad . Al día siguiente, la plataforma estrenará la tercera temporada de Sintonía y lanzará Woo, una abogada extraordinaria . El jueves le llegará el turno a Resident Evil , mientras que el viernes se podrá ver Alba , Farzar, Deseos VIP y las primeras tres temporadas de Manifiesto .

Disney +, por su parte, estrenará las series Papás por encargo , Todo igual, o no y Talespin , junto a la tercera entrega de Los vecinos Green . Ese día, pero en Star +, llegarán Solar Opposites y The Resident . . En el caso de Paramount +,hoy estrenará el especial que Susana Giménez filmó en Buenos Aires con Sebastián Yatra, mientras que el jueves presentará dos películas basadas en de las series animadas South Park y Beavis & Butt-Head . Amazon Prime Video, por último, lanzará el viernes la segunda parte de la quinta temporada de The Good Doctor. Y habrá más.

vacaciones Más estrenos de la cartelera infantil A todos los espectáculos infantiles que llevan ya una semana en cartel, se le agregan hoy más títulos. Viene Luli Pampin y, entre lo más destacado, hoy llega Encanto al Alma a la Sala del Museo, donde también actuará mañana, el 15 y el 16. A partir de mañana estará Ruperto Rocanrol en la Sala Zitarrosa, con el show Ruperto en el espacio ; el martes se estrenará Bosque , la puesta de la Orquesta Juvenil del Sodre y la compañía Romanelli en el Auditorio Adela Reta; y la Sala Camacuá contará con varias novedades: Ernesto el exterminador, La bella y la bestia y Los piratas del Atlántico Sur .

