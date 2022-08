El fin del mundo, «más cerca que nunca»: las peligrosas profecías de la reina de Saba se están cumpliendo

Entornointeligente.com /

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! La reina Makeda, peculiarmente conocida como la reina de Saba, es parte del patrimonio de Etiopía. En la tradición islámica, es conocida como Bilqis o Balkis; según cuenta la Biblia, llegó hasta Jerusalén para conocer al rey Salomón, y también aparece en algunos libros sagrados del judaísmo. Cuentan las leyendas que predecía eventos que realmente se pueden encontrar en la historia, así como algunas profecías sobre el fin del mundo. Lo cierto es que, algunas de ellas, se están cumpliendo.

Por La Razón

Makeda era la reina de Saba, un lugar ubicado en la Península Arábiga e incluía el área del actual Yemen. Se dice que visitó al rey Salomón para contarle sus visiones sobre el destino del mundo. Llegó a su corte porque estaba impresionada por su sabiduría y para hablar de todo lo que la preocupaba.

No obstante, otras tradiciones describen el encuentro de los dos monarcas de manera diferente, del que aseguraban que era Salomón quien tenía las preguntas sobre la reina de Saba, y esta la que conocía el destino de la humanidad.

The Queen of Sheba and Solomon, 1555 #tintoretto #mannerism pic.twitter.com/ND6yDEAwrI

— Tintoretto (@tintorettoart) December 21, 2021

Ella advirtió sobre un debilitamiento de los lazos en la sociedad, y de cómo las personas se enfrentarían entre sí, lo que alimentaría guerras y conflictos. También explicó que los matrimonios comenzarían a romperse (el surgimiento de los divorcios) y las mujeres se empoderarían, independizarían y se liberarían, sin volver a ser esclavas de sus maridos. Además, la gente comenzaría a perseguir el dinero y dar todo por trabajo, como trabajar incluso en los días festivos.

Una de sus predicciones fue con respecto al destino del pueblo judío, del cual predijo que después de la muerte de Salomón, el reino que gobernaba se dividiría en dos partes. De hecho, así fue: alrededor del 931 a.C., el país se dividió en dos reinos separados: el reino de Judá ubicado en el sur y con su capital en Jerusalén, y el reino de Israel con su capital, Samaria.

Makeda predijo que habría conflictos y guerras entre esos dos reinos, y teniendo la historia a mano, podemos comprobar que ha sido cierto, con el conflicto entre Israel y Palestina.

Para seguir leyendo, clic AQUÍ .

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com