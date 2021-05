El fin del efectivo en los peajes y una reconversión laboral que ya genera conflicto

La automatización del sistema de peajes en las rutas nacionales ya está en marcha. En 13 de los 15 puestos instalados en el país, se eliminó el cobro en efectivo durante el horario nocturno que va entre la hora 22 y las 6 de la mañana. Ese cambio significa la eliminación de unos 30 puestos de trabajo en la tarea de cajero .

La modificación implica que el cobro se realiza mediante telepeaje. Para los vehículos que carezcan de este dispositivo , se levanta la barrera al registrarlos por matrículas y el cobro se realiza a través del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), por lo que el importe se abona luego junto con el pago de la patente . También se podrá pagar de manera independiente en las redes de pagos.

La automatización se extenderá al resto de las horas del día de forma paulatina a partir de setiembre de este año , con lo que la cobranza manual pasará a ser historia en poco tiempo. Las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), han s eñalado en varias oportunidades que ninguna solución de automatización llevará al desempleo, y que habrá una reconversión para los trabajadores involucrados.

Con ese objetivo el año pasado empezó a funcionar una comisión tripartita integrada por los ministerios de Transporte y Trabajo, junto con el Sindicato Único de la Construcción y Anexos ( Sunca ) y las empresas concesionarias. Según el sindicato, hasta ahora esa mesa de negociación no tuvo resultados concretos.

“En los hechos y durante todo este año que venimos trabajando no hay una sola propuesta real de reconversión arriba de la mesa. No sabemos ni en qué tenemos que capacitar a los compañeros. (…) Lo que sí tenemos es que se empezaron a tomar medidas de reducción de personal”, dijo este lunes la dirigente de rama Peajes del Sunca Leticia Vitureira a la audición radial del sindicato.

Peajes satelitales y multas por exceso de carga: cuál es la idea de Heber para las rutas Según explicó, de 350 trabajadores de peajes a nivel nacional (son cuatro empresas privadas que tienen la concesión de las rutas), alrededor de 100 se están retirando con un despido incentivado que está propuesto . Hay alrededor de 120 que quedarían trabajando, y otros 130 pasarían a seguro de paro a partir de setiembre a medida que se proceso el cambio tecnológico. Con ese personal se conformará una bolsa de trabajo a la espera de una reubicación.

“Nosotros no queremos que los compañeros se vayan con un seguro de paro a la espera de algo que hoy no lo tenemos y que es la reconversión laboral. Si bien estamos trabajando en una comisión hoy no tenemos absolutamente nada. (…) Hemos presentado mil formas de reconvertir nuestro trabajo y la respuesta siempre fue no. La mayoría de las trabajadoras de peaje tienen entre 16 y 20 años de antigüedad y algunas más. Es muy difícil salir a buscar trabajo en pueblos como Mendoza, Andresito, Manuel Díaz y en una edad media compleja, porque todos vamos entre los 40 y los 55 años de edad”, dijo Vitureira. Frente a esa situación, el sindicato comenzó a realizar paros sorpresivos en algunos puestos del país, y no descarta realizar cortes de rutas, según indicó la dirigente.

A modo de ejemplo, mencionó que una alternativa laboral que se ha manejado para los puestos de trabajo que se pierdan está vinculada a la instalación de 170 radares, pero en este caso la empresa que gane la futura licitación solo tendría obligación de tomar un 10% de los trabajadores desocupados. También se manejó que algunos funcionarios podrían recalar en nuevos peajes y otros en los puestos de venta de tag (stickers inteligentes que se colocan en los automóviles) para vehículos extranjeros en los pasos de frontera.

La automatización ya en marcha no solo agilizará el tránsito sino que además significará un ahorro cercano a los US$ 10 millones que implica más recaudación para volcar a obras. De unos US$ 70 millones que se recaudan anualmente, los gastos de funcionamiento y administración de cobro implican unos US$ 20 millones, según se ha indicado desde autoridades de gobierno. Se “pierden” US$ 9 millones por año porque el sistema uruguayo está “en la carreta”. El dinero que se ahorra el Estado por este nuevo sistema, “vuelve a la ruta”, sostuvo Heber semanas atrás al programa Quien es Quien de Diamante FM y Televisión Nacional.

