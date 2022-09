El film «Bárbaro» se perfila como uno de los más terroríficos del año

Entornointeligente.com /

«Bárbaro» (Barbarian), es una nueva propuesta del género terror, que se postula como una de las mejores de este año, la cual cuenta con la protagonización de Georgina Campbell ( Black Mirror, en el episodio Hang the DJ ) y Bill Skarsgård (It) en los roles de Tess y Keith, respectivamente.

La historia comienza cuando la joven que viajó a la ciudad de Detroit para una entrevista de trabajo, reserva alojamiento en la ciudad, pero cuando llega de noche, descubre que la casa fue reservada a dos personas simultáneamente y hay un extraño parando en la vivienda. En contra de lo que le aconseja su propio sentido común, decide pasar allí la noche, y pronto descubre que hay mucho más que temer que la presencia de un huésped inesperado. Keith le sugiere que pase la noche allí y Tess, con bastantes dudas, acepta quedarse. Pero al caer el sol, la muchacha escucha desde una puerta que da a una especie de sótano, unos ruidos misteriosos. Al abrirla, oye la voz de Keith que le dice: «Ayúdame». Y el miedo se apodera de la trama.

«Algunos se quedan por una noche, otros nunca se van», esta es la leyenda que acompaña el título de esta película que fue escrita y dirigida por Zach Cregger ( The Whitest Kids U’ Know y The Civil War on Drugs) que hace su debut en cine con este film. Bárbaro también cuenta con el equipo de producción de It, entre ellos Arnon Milchan, Roy Lee, Raphael Margules y J.D. Lifshitz. Yariv Milchan, Michael Schaefer, Natalie Lehmann, Danny Chan, Alex Lebovici e incluso el mismo Bill Skarsgård .

Acompañan en el elenco de Bárbaro ( producida por 20th Century Studios y New Regency ) Justin Long (Dodgeball: A True Underdog Story), Matthew Patrick Davis, Richard Brake, Kurt Braunohler y Jaymes Butler .

Ya se encuentra en la cartelera cinematográfica del país, así que los amantes del género de terror, la disfrutarán y si vas acompañado, mucho mejor.

Tráiler de Bárbaro: https://www.youtube.com/watch?v=lU1nRW18OAs

LINK ORIGINAL: Vida y Arte

Entornointeligente.com