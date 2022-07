El Festival Miradas Diversas 2022 continúa período de inscripciones

Entornointeligente.com /

El Circuito Gran Cine continúa con la convocatoria de las inscripciones para participar en Miradas Diversas , la cuarta edición del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos , el cual es organizado con el apoyo de Movies That Matter, People In Need, PROVEA, la Embajada de Francia y el financiamiento de la Unión Europea.

Por segunda vez desde su primera edición en 2019, esta cita cinematográfica tiene carácter competitivo. Las propuestas de los realizadores deben abordar el tema Derechos Humanos y serán recibidas a través de dos sitios web: www.festhome.com y www.filmfreeway.com , hasta el lunes 15 de agosto de 2022.

Una vez hecha la preselección y la selección de las películas concursantes, Miradas Diversas dará inicio a su programación para el público general, desde el jueves 1 al domingo 11 de diciembre, en espacios que serán anunciados oportunamente a los medios de comunicación a través de las plataformas digitales de Gran Cine y de las organizaciones involucradas.

Premios

Con premios en metálico y reconocimientos especiales, las categorías en competencia son: Mejor Largometraje y Mejor Cortometraje (documental, ficción o animación). El primero lleva el nombre de Costa Gavras, en honor al gran cineasta franco-griego, reconocido por su compromiso político y social en películas galardonadas con importantes premios; mientras que el de Mejor Cortometrajes lleva el nombre de David Suárez, en honor a quien fuera un prolífico guionista de importantes películas de cine venezolano, además de activista por los Derechos Humanos, fallecido en 1995.

Miradas Diversas forma parte, desde 2021, de la Red Internacional de Cine de Derechos Humanos (HRFN) y es un festival especializado y socialmente comprometido cuyo objetivo es realizar una muestra anual de importantes películas que tratan temas sobre los Derechos Humanos. El sentido mismo del festival es proveer una plataforma para la discusión libre, en la cual se practique el ejercicio de la libertad de expresión y se promueva la defensa de los Derechos Humanos. Además se convoca a los realizadores de todo el mundo a participar en el certamen para, a través de la premiación, crear incentivos a la producción y promoción de películas orientadas a la defensa de los derechos humanos.

Estando integrado no solo por la proyección de importantes películas, su compromiso social se manifiesta en la realización de charlas, talleres y cine-foros con temas de actualidad tanto sobre los contenidos audiovisuales como sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela y el mundo, apoyando, promoviendo e impulsando una red audiovisual con activistas, organizaciones y centros de Derechos Humanos procurando impacto social en las comunidades.

Para la edición de 2021 de Miradas Diversas , la primera de carácter competitivo, se recibieron más de 90 títulos y fueron seleccionados 64 films (entre largos y cortos) provenientes de 19 países. El palmarés de esa edición recayó en el documental Sara, Neyda, Tomasa y las otras , de la realizadora Lizette Lemoine, como Mejor Largometraje; mientras que el Mejor cortometraje fue el también documental Ecoutez-moi , de la cineasta española Paula Armijo.

Coordenadas

Para inscripciones

www.festhome.com

www.filmfreeway.com

Más información en

www.grancine.net

@gran_cine

Facebook y YouTube

Circuito Gran Cine

Nota de Prensa: Pablo Blanco

LINK ORIGINAL: Vida y Arte

Entornointeligente.com