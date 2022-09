El Festival de cine de Venecia abre una ventana a obras que destacan las emociones

Entornointeligente.com /

‘Don’t Worry Darling’ se presenta como la opción más polémica del festival este año. Variety El Festival de Cine de Venecia es una de las mayores insignias de la industria del séptimo arte global, y una plataforma de promoción internacional para el preview de cintas en múltiples géneros cinematográficos.

En su 79 edición, el festival se lleva a cabo en el Lido de Venecia, en el Palazzo del Cinema, bajo la organización de La Biennale di Venezia y la dirección de Alberto Barbera. En él se presentan decenas de cintas desde el 31 de agosto al 10 de septiembre, y se condecora lo mejor de lo mejor en cine internacional antes de la temporada oficial de premiaciones y se delimitan las expectativas para los cinéfilos, críticos y audiencia mundial.

En el catálogo de producciones a presentar se encuentra un abanico de opciones que los asistentes podrán disfrutar mientras esperan estrenos globales tales como: Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, del mexicano Alejandro González Iñárritu; Blonde, la biopic de Marylin Monroe con Ana de Armas; y Argentina, 1985, de Santiago Mitre. Il Signore Delle formiche del italiano Gianni Amelio, The Whale de Darren Aronofsky, The Son del francés Florian Zeller, The Banshees of Inisherin del inglés Martín Mcdonagh, Athena del griego Romain Gavras, Tár de Todd Field, Saint Omer de la francesa Alice Diop, L’imensità del italiano Emanuele Crealese, Love Life del japonés Koji Fukada, y Other People’s Children de la francesa Rebecca Zlotowski, que son algunas de las 23 cintas en la Selección Oficial.

Fuera de esta selección se encuentran películas como The Hanging Sun de Francesco Carrozzini, Don’t Worry Darling de Olivia Wilde (como debut directorial), Drought de Paolo Virzi, Master Gardener de Paul Schrader, Pearl de Ti West, y Call of God de Kim Ki-duk, entre otras que también rascan los géneros de drama, terror, comedia y aventura, como nuevas propuestas diferentes a los géneros más comerciales en la taquilla.

Representando a Latinoamérica se encuentra el director Alejandro González Iñárritu con la cinta Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, la cual se estrenará oficialmente en cines y en Netflix en octubre para Estados Unidos y a mediados de diciembre para Latinoamérica. La cinta es descrita como un viaje épico al pasado para encontrar reconciliación con el presente, y esto se ve retratado por el protagonista Giménez Cacho, quien encarna a un periodista y documentalista mexicano que regresa a un México muy diferente al que alguna vez dejó atrás.

La última vez que Iñárritu trajo una obra al cine fue con The Revenant (2015) que protagonizó Leonardo DiCaprio, obteniendo su primer premio Óscar, por lo que su tinte de subversión en la trama ha sido anticipado por los últimos años. La cinta está basada en vivencias personales de Iñárritu con su característico toque de ficción y realismo exagerado, filmada en las calles bulliciosas y nostálgicas de la ciudad de México. Poco se ha revelado de esta cinta antes de su proyección en el festival, por lo que queda esperar el próximo éxito de Iñárritu, al borde de los asientos.

Otra de las cintas más esperadas es la entrega del director argentino Santiago Mitre, Argentina, 1985, la cual está inspirada en la historia real de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, quienes se atrevieron a investigar y enjuiciar a la dictadura militar más sangrienta de Argentina en 1985. Sin inmutarse por la todavía considerable influencia de los militares dentro de su frágil y nueva democracia, Strassera y Moreno Ocampo reunieron un joven equipo legal de héroes inverosímiles para su batalla de David contra Goliat. Bajo amenazas constantes para ellos y sus familias, corrieron contra el tiempo para hacer justicia a las víctimas de la junta militar.

La producción promete estar cargada de drama y suspenso como solo Argentina sabe hacerlo, sin embargo, al tocar un evento de gran magnitud quedamos a la expectativa del realismo y las licencias creativas que se llevan a cabo al recrear una década tan específica en la cultura argentina como 1980. Las locaciones y producción se llevaron a cabo de la forma más real posible dentro de Argentina, y se podrá disfrutar esta cinta el 29 de septiembre para luego ser trasladada a la plataforma de Amazon Prime.

«El juicio de 1985 hizo que la justicia argentina reconociera y deliberara una demanda largamente demorada. Mientras investigaba, me topé con aspectos desconocidos: los antecedentes de los fiscales, el equipo joven sin experiencia, la región que aún estaba bajo dictaduras», comentó Mitre a La Biennale di Venezia. «Esta historia resonó en mí y puso en marcha mi deseo de hacer una película sobre la justicia y profundizar más en la búsqueda cinematográfica y política que nunca en mis películas anteriores, esta vez basada en hechos reales».

Asimismo, la cinta The Whale de Darren Aronofsky da inicio a la era del comeback de Brendan Fraser (George de la Selva, La momia), quien es el protagonista de este drama psicológico que narra la historia de un profesor que sufre de obesidad y que busca adentrarse en una aventura para reconectar con su hija. Junto a Fraser hay un elenco que incluye a la favorita de Stranger Things Sadie Sink, Hong Chau, Samantha Morton y Ty Simpkins.

La película es una del trío de la productora A24 en el festival del Venecia, junto a The Eternal Daughter y Pearl. La cinta trae una mirada «perturbadora» del distanciamiento familiar y emocional, junto con las dificultades sociales para superarse en la vida y hacer frente a la muerte. Está Fraser, interpretando a un solitario profesor de inglés virtual cerca del final de su vida, en la actuación «más transformadora e impresionante», de sus 30 años de carrera en la pantalla, como comentó la revista Vanity Fair. The Whale marca la culminación de un viaje de 10 años para el director. Aronofsky vio por primera vez la obra homónima, escrita por Samuel D. Hunter, en 2012, y comenzó con los planes de llevarla a la gran pantalla.

Esta es la reintroducción de Fraser al Hollywood actual luego de ser una de las estrellas más reconocidas en la década de 1990 y principios de la de 2000.

«He tenido tanta variedad, muchos altibajos, así que lo que me interesa, en la segunda mitad de mi carrera haciendo esto, es sentir que estoy contribuyendo al oficio y estoy aprendiendo de eso», comentó a Vanity Fair. «Esta es una excelente oportunidad. Quería desaparecer en la película. Mi esperanza era volverme irreconocible».

Otra de las sorpresas del festival –pero fuera de la selección oficial– es la inclusión de la segunda película de Olivia Wilde, Don’t Worry Darling, tras el éxito de su debut con Booksmart (2019). La cinta es un thriller psicólogico que sigue a la pareja de Jack (Harry Styles) y Alice (Florence Pugh), quienes viven felizmente casados en Victory en la década de 1950. En la superficie la pareja no podría ser más normal para su época: Jack trabaja para una gran corporación y Alice es la perfecta ama de casa. Sin embargo, Alice comienza a notar resquebrajamientos en su realidad hasta que se hace evidente que su mundo perfecto está por destruirse.

Si bien la llegada de Wilde nuevamente a los cines podría dar suficiente de qué hablar, el drama que la involucra tras las cámaras ha sido más prominente que las múltiples campañas de mercadeo para la película que se estrenará en el festival el 5 de septiembre. Y el drama no es solamente por haber consolidado su relación con Styles –poco después de hacerse pública su separación del actor de Ted Lasso, Jason Sudeikis–, sino también por la falta de química entre ella y Pugh, quien afirmó haber sido una gran fanática de Wilde antes de entrar en el proyecto.

Ahora, el torbellino de información –provocativa y/o real– ha catapultado a Wilde y a la película a ser una de las más anticipadas de la temporada, pero sin separarse de los escándalos que han seguido a Styles y Pugh durante y después del rodaje. Entre ellos, Pugh comentó en sus redes sociales que solo asistirá a la alfombra roja de Venecia, pero no se sabe si continuará presente en las campañas de mercadeo.

Aún así, la directora se ha mantenido defendiendo su trabajo con Don’t Worry Darling y dando exposiciones públicas sobre la importancia de las mujeres en las sillas de comando en Hollywood. Aún se desconoce si llegará a plataformas de streaming, sin embargo, el bullicio mediático y la reacción después de Venecia serán las herramientas necesarias para que las conversaciones triviales puedan cesar.

Finalmente, Panamá estará representado por la película Operación Causa Justa, escrita por Joaquín Horna con la producción de Luis Pacheco y Jacobo Silvera.

