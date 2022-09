El Fertibono se podrá cobrar hasta el 30 de junio de 2023 en el Banco de la Nación

Entornointeligente.com /

El Consejo de Ministros aprobó en su sesión de hoy, la creación del «Fertibono», a fin de atender los requerimientos de la campaña agrícola 2022-2023 y asegurar la provisión de alimentos a la población. El Decreto de Urgencia autoriza, excepcionalmente y de manera extraordinaria al Midagri a otorgar un apoyo monetario individual a los productores agrarios que conducen hasta diez hectáreas haciendo uso de fertilizantes químicos (nitrógeno, fósforo y potasio -NPK), a través del Fondo Agroperú. Asimismo, los productores agrarios recibirán el apoyo monetario siempre que cumplan las siguientes condiciones: (a) Estar debidamente registrados en el Padrón de Productores Agrarios y sus Organizaciones en las Cadenas de Valor, creado por la Quinta Disposición Complementaria Final del Ley N° 30987, Ley que Fortalece la Planificación de la Producción Agraria, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en adelante el Padrón de Productores Agrarios. (b) Conducir unidades agropecuarias con una superficie total cultivada de hasta diez hectáreas, haciendo uso de fertilizantes químicos. (c) Cultivar los productos priorizados por el Midagri según el anexo que forma parte integrante del presente Decreto de Urgencia. (d) No encontrarse registrados(as) en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público. El monto del apoyo monetario individual otorgado a cada productor agrario se determinará en base a la diferencia de precios promedio de los principales fertilizantes que son fuentes de nitrógeno, fósforo y potasio para los cultivos, reportados hasta el 15 de agosto de 2022, respecto de los precios promedios a nivel nacional registrados en el año 2019; de tal forma que se asigna un apoyo monetario individual valorizado en saco de urea. Además, en el caso del apoyo monetario individual de tipo Monetario al 100% y mixto correspondiente a la parte monetaria éste se realiza a través del Fondo Agroperú, el cual queda facultado a través del presente D.U. para la entrega de dicho beneficio, pudiendo celebrar los acuerdos que sean necesarios para su adecuada entrega con las entidades financieras correspondientes. El Fertibono se podrá cobrar hasta el 30 de junio de 2023 en las oficinas del Banco de la Nación. El Midagri aprobará, mediante Resolución Ministerial, en un plazo máximo de cinco días calendario, contados a partir de la entrega de la información por parte del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), los listados de los productores beneficiarios del apoyo monetario individual que se remitan periódicamente. Para dichos efectos, el Reniec realiza el cotejo masivo de datos del Padrón de Productores Agrarios, remitido por el Midagri a través de la Dirección General de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de recibida la información que proporcione Midagri, sin irrogar gastos a dicho ministerio. Cuadro 01: Distribución de apoyo monetario individual hasta diez (10) hectáreas Cuadro 02: Distribución de apoyo monetario hasta cinco (05) hectáreas Por otro lado, el Midagri señaló que el proceso de compra y entrega de fertilizante nitrogenado (urea) se realiza de manera seria y responsable, conforme a los procedimientos de ley, a fin de asegurar la campaña agrícola 2022-2023. «El ministerio se encuentra acopiando la información del proveedor ganador de la buena pro, con el propósito que pueda cumplir con todas las exigencias y recomendaciones formuladas oportunamente por la Oficina de Control Interno (OCI) de la Contraloría General de la República», precisó. Finalmente, el Midagri señaló que en los próximos días, a través de Agro Rural, suscribirá el contrato de adquisición de urea con la empresa ganadora. Más en Andina: El Ministerio de Economía y Finanzas ( @MEF_Peru ) revela que el Perú tiene una de las menores tasas de interés entre las economías emergentes y de la región, gracias a que mantiene una baja deuda pública. ?? https://t.co/bnTQE9iiD1 pic.twitter.com/BwxK2CafWH

Publicado: 31/8/2022

