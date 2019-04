El FBI investiga posible espionaje chino por el caso del club Mar-a-Lago de Trump

Entornointeligente.com / El club Mar-a-Lago en Palm Beach Florida, propiedad de Donald Trump. / AFP Las autoridades federales de Estados Unidos investigan un posible espionaje chino en el club Mar-a-Lago del presidente Donald Trump, quien le restó importancia a la detención de una mujer asiática que trató de meter una memoria USB con un “malware” en su complejo turístico en Palm Beach (Florida). Preguntado al respecto durante un acto en la Casa Blanca, Trump aseguró no estar preocupado por la seguridad en Mar-a-Lago, y opinó que el caso fue algo “aislado” y que se gestionó “muy bien”. Y agregó: “Tenemos un control extremadamente bueno (en el club)”, presumió el presidente sobre el caso de Yujing Zhang , la mujer que logró pasar este fin de semana un primer punto de inspección en el club durante una visita del presidente a Palm Beach. Investigan el caso El Buró Federal de Investigaciones (FBI) inició una investigación para determinar si se trataba de espionaje, señaló a la cadena CNN un oficial de esa agencia. El funcionario, que no fue identificado, dijo que el FBI está haciendo lo que tiene que hacer en estas circunstancias, cuando hay un ciudadano extranjero involucrado y existe la posibilidad de problemas de contrainteligencia o seguridad cibernética. Zhang, que enfrenta hasta cinco años de prisión y 350.000 dólares en multas, logró entrar con dos pasaportes chinos, cuatro celulares, un disco duro, un ordenador portátil y el dispositivo con el “malware”(programa maligno) , según una demanda judicial a la que tuvo acceso Efe. Los agentes federales manifestaron que Zhang hizo declaraciones falsas y entró en un edificio o terreno restringido. La acusada tuvo una primera audiencia el lunes pasado ante el juez federal William Matthewman y una segunda vista está programada para el próximo lunes 8 de abril. Otras personas implicadas La investigación del FBI, según publicó el diario Miami Herald, abarca a Cindy Yang , que se fotografió con Trump en febrero en Mar-a-Lago y que dirige una firma de consultoría que promete a empresarios chinos contactos con el entorno del presidente. “No sé nada sobre ella. Me hago muchas fotos con la gente, ‘selfis’ y todo eso. A veces lo hago cientos de veces al día”, zanjó Trump. Los investigadores del FBI, según el diario de Miami, averiguan quién es Zhang, si está involucrada en una posible misión de inteligencia china y si hay vínculos con los eventos sociales de Yang en Mar-a-Lago, la residencia de invierno del mandatario. Más información Trump detiene la reforma sanitaria apostando a su reelección en 2020 Bernie Sanders es el que más dinero ha recaudado para ganar la Casa Blanca Detenida una mujer china al intentar entrar al club de golf de Trump con un virus informático Temas: FBI Donald Trump China Espionaje LINK ORIGINAL: El Periodico

