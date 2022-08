El fastuoso cumpleaños del líder del Cártel de Sinaloa, contado por la «Reina del Pacífico»

Entornointeligente.com /

Por Infobae

La Reina del Pacífico ofreció una entrevista al youtuber Gusgri en su canal Doble G, donde reveló que el narcocorrido compuesto por los Tucanes de Tijuana , Fiesta en la sierra , sí sucedió entre helicópteros y avionetas, lejos de la ficción para ensalzar a los narcos.

» Esa canción es real , es cumpleaños de una persona muy conocida y , efectivamente es una fiesta de un cumpleaños donde llega gente en avionetas en helicópteros y donde hay, pues mucha gente famosa, de aquel estado y de otros lugares», confesó.

Ávila Beltrán dijo que el mismo festejado contó a los músicos cómo estuvo su celebración. No precisa de quién se trata, pero según sugerencias de la letra y el detalle de la estatura que mencionó la sinaloense, todo apunta a que esa fiesta fue para Ismael Zambada García , el Mayo .

La Reina del Pacífico volvió a las redes sociales (Foto: Captura de pantalla)

«A los Tucanes de Tijuana, el señor de la fiesta les relata todo : cómo estuvo, porque ese día ellos iban a tocar, no sé por qué no tocaron, pero creo que después le tocaban en muchas ocasiones y les platicó «, precisó.

En 2004 , cuando fue lanzado el tema, solo había dos líderes de relevancia en el Cártel de Sinaloa : el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán Loera , el Chapo . Sin embargo, la referencia sobre la talla descarta a este último, conocido como alguien de estatura baja.

«Para él fue una sorpresa verme que llegara y sí le dio mucho gusto, me abrazó».

«Un señor muy alto, me levantó en brazos y le dio mucho gusto verme».

El Mayo Zambada es conocido como el Señor del sombrero (Foto: AP 162)

Ávila Beltrán recordaba que las circunstancias de su vida marcaron el camino para desenvolverse en la cuna del narcotráfico . Dijo que creció entre personas y conocidos que tiempo después tuvieron una posición de importancia, aparentemente, en el mundo de los cárteles.

Por ello fue cuestionada sobre lo fantasioso del corrido de los Tucanes de Tijuana . En ese momento rechazó que la canción tuviera inventivas extras por parte del autor.

» No es fantasiosa «, reiteró sobre el tema, donde se alude que los invitados fueron otros lugartenientes que no querían fallar a la invitación . Debido que el punto de reunión era en la sierra del norte del país, debían llegar por vía aérea.

Ahora que todo fue confirmado por la Reina del Pacífico , cobran relevancia las escenas descritas como alguien que asistió a la fiesta. Por ejemplo, helicópteros privados y las avionetas que arribaron a un rancho escondido.

Un sombrero con la firma de la Operativa MZ que responde al Mayo Zambada (Foto: [email protected] )

» Había gente poderosa , del gobierno y fugitivos «, describe la canción, donde todos andaban con pistolas, resguardados fuertemente por francotiradores.

Según el relato, el festejo estaba en su punto y no esperaban a nadie más. Entonces el sonido de la banda fue interrumpido por un helicóptero en que aterrizó Sandra Ávila Beltrán . El cumpleañero ordenó que nadie disparara.»

Se baja una bella dama, con cuerno y camuflajeada, de inmediato el festejado, supo de quien se trataba: era la famosa Reina del Pacífico y sus playas, pieza grande del negocio, una dama muy pesada».

La mujer juzgada por su rol en el Cártel de Sinaloa aseguró que sí llegó armada con un fusil ruso AK-47 , conocido como cuerno de chivo . Era una invitada que tampoco podía darse el lujo de faltar a la magna celebración, supuestamente con políticos corruptos incluidos.

«Sí me gusta tirar y me gusta mucho el tiro blanco y si en el momento es el arma que hay, no es que ande armada, pero estando en un lugar donde estás en la sierra, en donde andes que corra peligro gente, personas, sí lo traía».

La Reina del Pacífico se declaró culpable en una corte de Miami (Foto: Cuartoscuro)

Las referencias al Mayo Zambada se indican porque, según la Administración del Control de Drogas (DEA), éste rebasa 1.75 metros de alto , mientras que el Chapo Guzmán mide 1.68 metros. De ahí la diferencia notable entre ambos.

A eso se añade el detalle sugerido por los Tucanes de Tijuana como un extra del personaje a quien llamaron el pesado de la tribu . El corrido menciona casi de forma circunstancial una característica que pareciera excedente en clave.

» No hace daño usar sombrero , aunque sombra den los pinos «, refiere la última parte. Y es que Zambada García es apodado como el Señor del sombrero . Incluso los narcomensajes firmados por su brazo armado tienen el dibujo de esa prenda.

En fotografías sobre otras fiestas, el Mayo Zambada usa sombrero. Aunque también ha portado gorras negras, esta última pieza distingue más al Chapo Guzmán .

Sandra Ávila Beltrán fue detenida en la Ciudad de México en 2007 (Foto: Archivo)

Sandra Ávila Beltrán fue arrestada el 28 de septiembre de 2007 mientras salía a bordo de una camioneta BMW de una estética en Polanco . La operadora del Cártel de Sinaloa tenía a su cargo las relaciones públicas de la organización desde la capital del país.

Aunque solo había acudido para cuestiones de su imagen , con ello daba cuenta de los lujos que se pagaba. Fue procesada y extraditada a Florida en 2012, donde se declaró culpable de ayudar a su pareja, el narcotraficante colombiano Juan Diego Espinosa . Volvió en 2013 y desapareció del mapa, hasta hace unos meses que aperturó sus cuentas en redes sociales.

